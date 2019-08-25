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Воскресенье, 25.08.2019
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Возможно будущая королева: доказательства связи между Елизаветой II и Кейт Миддлтон
Доказательства связи между Елизаветой II и Кейт Миддлтон

Возможно будущая королева: доказательства связи между Елизаветой II и Кейт Миддлтон

Возможно будущая королева: доказательства связи между Елизаветой II и Кейт Миддлтон
20:19 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Герцог и герцогиня Кембриджские – принц Уильям и Кейт Миддлтон – сопровождали королеву Елизавету II в церковь в Балморале в Шотландии в воскресенье, 25 августа.

Согласно королевскому протоколу, пока что первым в очереди на королевский престол стоит сын Елизаветы II принц Чарльз. Однако с каждым годом появляется все больше слухов, что королева передаст престол именно второму представителю королевской семьи в очереди – старшему сыну Чарльза принцу Уильяму.

Еще в апреле 2019 года историк королевской семьи Ребекка Лонг рассказала, что у герцога Кембриджского есть шансы занять трон, ведь Уильяма и Кейт обожает британский народ, тогда как к Чарльзу с Камиллой относятся с большим негативом. Как сообщает издание US Weekly, связь между Елизаветой II и Кейт Миддлтон довольно прочная.

Кейт понемногу берет на себя новые обязательства в последние годы, чтобы не ударить в грязь лицом, когда придет время. Уильям и Кейт – любимые народом члены королевской семьи, люди были бы рады увидеть их на троне, – отмечает историк.

На днях появилось новое подтверждение близких отношений монарших особ. На фоне громкого скандала о том, как принц Гарри и Меган Маркл путешествуют на частных самолетах, принц Уильям с женой Кейт Миддлтон прилетели бюджетным рейсом в Шотландию по приглашению Елизаветы II, которая ежегодно отдыхает там в своей резиденции.

 
 
 
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Сегодня Герцог и Герцогиня Кембриджские сопровождали Ее Величество на церковную службу в Crathie Kirk ,которая находится не далеко от Замка Балморал. Также вместе с ними на службу отправились и другие члены королевской семьи. Для этого мероприятия Кейт выбрала пальто от @michaelkors ,шляпу от @lockhatters ,и серьги от @aspreylondon . #katemiddleton #duchessofcambridge #princewilliam #dukeofcambridge #duchesskate #кейтмиддлтон #герцогкембриджский #герцогинякембриджская #принцуильям #герцогинякейт #королевскаясемья #бкс

Публикация от Catherine Duchess of Cambridge (@kate_duchessofcambridge_russia)

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В воскресенье члены королевской семьи попали в объективы папарацци, когда ехали в церковь. В машине рядом с Елизаветы II сидела именно Кейт Миддлтон. А на переднем месте – принц Уильям. В то же время сын королевы принц Чарльз с Камиллой Паркер-Боулз ехал в отдельном автомобиле.

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Принц Уильям, Кейт Миддлтон, Королева, Королевская семья, Елизавета II.
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