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"Танцы со звездами 2019": яркий старт нового сезона (Видео)

"Танцы со звездами 2019": яркий старт нового сезона (Видео)
21:54 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:На телеканале "1+1" стартовало танцевальное шоу "Танцы со звездами 2019".

Первый эфир ведут неизменный Юрий Горбунов и непревзойденная Тина Кароль. На балконе звездных участников встречает победитель прошлого сезона - Игорь Ласточкин.

Оценивают пары хорошо знакомые зрителям король бального танца Влад Яма, "Черный лебедь" - украинская прима-балерина Екатерина Кухар, а также хореограф мирового масштаба Франсиско Гомес.

Первый прямой эфир стартовал с самого масштабного номера-открытия в истории шоу. Танцоры приехали на фуре длиной 10 метров. И все это закончилось невероятно зажигательным танцем от всех участников шоу под не менее зажигательную песню мировой звезды Мадонны.

Грандиозные номера к прямому эфиру готовят новые режиссеры-постановщики – Леся Подолянко и Дмитрий Гук под руководством главного режиссера шоу Андрея Музыки.

"Танцы со звездами 2019": все пары нового сезона танцевального шоу

Продюсеры и режиссеры обещают большое количество пиротехники, открытый огонь, оркестр с завязанными глазами и многое другое в первом эфире.

"Вас ждет взрывной сезон, наполненный красотой и страстью. Это будет самый сексуальный сезон в истории украинских "Танців з зірками". И признаюсь, между некоторыми парами во время подготовки к первому эфиру уже возникли чувства. В этом году мы собрали звезд из совершенно разных сфер – начиная от шоу-бизнеса и заканчивая профессиональным спортом. Мы не боимся быть первыми, быть трендсеттерами рынка и открывать новые имена на главном паркете страны. Самое интересное, на мой взгляд, что в этом году в шоу нет очевидных фаворитов и победить может любой", – рассказал руководитель направления крупных развлекательных шоу "1+1 Продакшн" Владимир Завадюк.

 

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Тина Кароль, Шоу, Танцы со звездами, Юрий Горбунов, Танцевальное шоу, Танцы со звездами 2019.
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