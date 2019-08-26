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В стиле 80-х: эффектный образ голливудской актрисы на премьере фильма

В стиле 80-х: эффектный образ голливудской актрисы на премьере фильма
12:52 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:В отличие от своих коллег Дженнифер Лопес выбрала неяркий, сдержанный, но не менее стильный наряд.

Кажется, для 50-летней американской актрисы и певицы не существует возраста. Роскошная Дженнифер Лопес пришла на премьеру фильма "Стриптизерши", где она играет одну из главных ролей, в потрясающем образе в стиле 80-х. 

Поскольку вскоре во всем мире состоится премьера ленты "Стриптизерши", актерский состав путешествует по городам и посещает дебютные презентации картины. Накануне первый показ фильма состоялся в Лос-Анджелесе, куда пришли все главные актрисы уже популярной ленты.

Невероятная пятерка состояла из Кеке Пелмер, Cardi B, Констанс Ву, Дженнифер Лопес и Лили Рейнхарт. Однако наибольшее внимание привлекла к себе 50-летняя Джей Ло.

 
 
 
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Squad. #hustlersmovie #lovethesegirls

Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)

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На ней было кожаное платье в стиле 80-х с закрытым декольте от Zimmermann, а главным аксессуаром выступил берет тон в тон к платью. Образ дополнили золотистые туфли-лодочки с открытой пяткой и много драгоценностей.

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Все по теме:

Знаменитость, Дженнифер Лопес, Американская актриса, Лос-Анджелесе, Стриптизерши.
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