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Голливудская звезда создала YouTube-канал, чтобы делиться информацией о своей работе

Голливудская звезда создала YouTube-канал, чтобы делиться информацией о своей работе
16:56 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:На канале уже опубликовано два первых видеоролика, на одном из которых она выступает в Нью-Йорке на Генеральной ассамблее ООН, состоявшейся в конце марта.

Несмотря на время чрезмерной социальности, Анджелина Джоли является одной из немногих знаменитостей, у которых нет страницы в Instagram или других популярных соцсетях. Однако YouTube-канал голливудская звезда все-таки решила завести, чтобы делиться на нем информацией о своей благотворительной работе. 

Как известно, кроме актерской деятельности Анджелина Джоли также занимается благотворительными проектами и является послом доброй воли ООН. Поэтому создание ее YouTube-канала напрямую связано с ее работой в этом направлении.

Страница Джоли уже подтверждена администраторами как официальная, поскольку у ее имени есть значок верификации.   

А на другом видео Анджелина Джоли докладывает на завтраке Women in Entertainment от журнала The Hollywood Reporter еще в 2017 году. Однако, вероятно, ее утренний визит и речь очень важны для нее, поскольку она выбрала его из многих других своих появлений.  

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После многих лет преданного служения Верховной комиссии ООН по делам беженцев Анджелина Джоли была назначена спецпосланником организации в апреле 2012 года. Джоли фокусируется на крупных кризисах, которые приводят к массовой миграции населения, занимается информированием и представляет Верховную комиссию ООН по делам беженцев на дипломатическом уровне. Она внесла большой вклад в жизненно важный вопрос помощи людям, которые были вынуждены покинуть свои дома, – написали представители Джоли под первым видео с актрисой.

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Анджелина Джоли, Актриса, Знаменитость, Голливудская звезда.
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