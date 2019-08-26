С юмором: Райан Рейнольдс поздравил супругу Блейк Лайвли с днем рождения: фото

Новости шоу бизнеса:Актеров Райана Рейнольдса и Блейк Лайвли считают одной из самых забавных пар Голливуда.

Голливудская актриса Блейк Лайвли 25 августа отметила свое 32-летие. Такой день не обошел вниманием ее муж Райан Рейнольдс, который подобрал курьезные фото с женой.

Супруги не боятся публично смеяться друг над другом в сети, публикуя забавные сообщения.

День рождения Блейк Лайвли ни стало исключением. 25 августа Рейнольдс опубликовал серию снимков с женой, где она то закрыла глаза, то позирует не с лучшего ракурса. В то же время сам актер на снимках выглядит прекрасно.

"С днем рождения, Блейк", – лаконично написал Рейнольдс.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Happy Birthday, @blakelively. Публикация от Ryan Reynolds (@vancityreynolds) 25 Авг 2019 в 9:30 PDT

Уже в комментариях к сообщению он в шутку отметил, что "нет неудачных фото". Сейчас Блейк Лайвли не отреагировала на шутку звездного мужа. Однако, зная этих супругов, актриса придумает оригинальный ответ Райану Рейнольдсу.