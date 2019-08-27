"Танцы со звездами 2019": Maruv продолжают засыпать комплиментами (Видео)

Новости шоу бизнеса:Выступления скандальной певицы Maruv на танцевальном шоу ждала вся страна.

И поклонники, и хейтеры с нетерпением ожидали, как же эпатажная Анна будет вести себя на шоу, и как к ней будут относится судьи. Вероятно, зрители думали, что артистку будут критиковать и осуждать, но вышло совсем иначе.

Анна Корсун со своим не менее эпатажным партнером Jay (Евгением Дмитриенко) сумели с первого танца влюбить в себя нового члена жюри - Франциско Гомеса. Судья без раздумий поставил паре наивысший балл - 10.

Приму-балерину Екатерину Кухар, которая является самой строгой судьей Танцев со звездами, заинтриговала пара, и она выразила большие ожидания от дальнейших выступлений дуэта. А король-танца Влад Яма заметил, что с нетерпение будет ждать и очень хочет увидеть, как Анна и Евгений станцуют вальс.

Номер был поставлен в "лучших традициях Maruv" - весь ее номер традиционно состоял из ярких эпизодов на БДСМ-тематику. Под песню Post Malone feat. 21 Savage "Rockstar" пара исполнила танец вог. Участники вышли в латексной одежде и на высоких каблуках. На певице поверх латекса было одето красивое кружевное белье, которое она после подарила судьям.

Поклонникам очень понравилось выступление певицы, и они отправляют в ее адрес много приятных слов. "Марув теперь должна выступать всегда последней, потому что после неё будет не интересно смотреть", "Мне одной кажется, что Аня танцует лучше, чем ее партнёр?", "Огонь", "Вы просто лучшие, смотрю только ради тебя Maruv. Желаю тебе победы. Одно из самых взрывающих выступлений. Просто без ума. Жду снова тебя на паркете", "Я не знаю какой раз я пересматриваю этот шедевр,но мне нравится с каждым разом все больше. Это великолепно", "Была лучшая вчера! До мурашек! Самая лучшая! Люблю!", "Как всегда снова взорвала проект, все было круто огненно и латексно, можно закрывать проект, победитель здесь", - пишут фанаты.

К огромному числу фанов Maruv присоединились и звезды украинского шоу-бизнеса. "Это огнище", - прокомментировала пост певицы Оля Полякова. "Wow!", - оставила свой отзыв Злата Огневич. "После этого номера я пошел перекурить... два раза", - отреагировал ведущий на радио "Люкс ФМ" Слава Демин.