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Как всегда идеальна: стильный сasual-образ от первой леди США (Фото)

Как всегда идеальна: стильный сasual-образ от первой леди США (Фото)
15:42 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:Первая леди США имеет изысканный вкус на одежду и славится любовью к моде и трендам.

Американская президентская чета вернулась из Франции, где был саммит G7, назад в Вашингтон. В городе Биарриц накануне первая леди США Мелания Трамп смогла поразить всех роскошным образом в красном платье Alexander McQueen.

А в Вашингтоне Мелания Трамп попала в объективы папарацци в стильном сasual-образе.

Для выхода жена Дональда Трампа примерила лаконичные белые джинсы, которые она соединила с балетками в тон и темно-синей блузкой для контраста.

 
 
 
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FLOTUS returned to the White House with POTUS wearing #michaelkors shirt, white jeans and white #louboutin flats. #melaniatrump #flotus #melaniatrumplookbook

Публикация от melaniatrumplookbook (@melaniatrumplookbook)

Добавим, что бывшая модель часто выбирает простые и классические рубашки для дневных выходов, которые она надевает с эффектными аксессуарами.

Первая леди США ошеломила выходом на Французской Ривьере

Завершили "аутфит" Мелании белая сумка от Hermes Birkin, цена на которую может достигать 13 тысяч евро. Идеальная укладка волос и солнцезащитные черные очки дополнили ее стильный look.

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Все по теме:

Стиль, Образ, Наряд, Первая Леди, Первая леди США, Мелания Трамп.
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