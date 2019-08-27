Как всегда идеальна: стильный сasual-образ от первой леди США (Фото)

Новости шоу бизнеса:Первая леди США имеет изысканный вкус на одежду и славится любовью к моде и трендам.

Американская президентская чета вернулась из Франции, где был саммит G7, назад в Вашингтон. В городе Биарриц накануне первая леди США Мелания Трамп смогла поразить всех роскошным образом в красном платье Alexander McQueen.

А в Вашингтоне Мелания Трамп попала в объективы папарацци в стильном сasual-образе.

Для выхода жена Дональда Трампа примерила лаконичные белые джинсы, которые она соединила с балетками в тон и темно-синей блузкой для контраста.

Добавим, что бывшая модель часто выбирает простые и классические рубашки для дневных выходов, которые она надевает с эффектными аксессуарами.

Завершили "аутфит" Мелании белая сумка от Hermes Birkin, цена на которую может достигать 13 тысяч евро. Идеальная укладка волос и солнцезащитные черные очки дополнили ее стильный look.