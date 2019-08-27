Британская актриса потрясла своим нарядом на красной дорожке

Новости шоу бизнеса:Кара Делевинь в платье David Koma пришла на премьеру "Карнивал Роу".

Британская актриса и модель Кара Делевинь посетила премьеру первого эпизода телесериала Amazon Prime "Карнивал Роу" (Carnival Row) в Берлине.

В новом сериале "Карнивал Роу" главные роли исполнили актеры Орладно Блум и Кара Делевинь, поэтому их присутствие на красной дорожке было обязательным. Премьера сериала на сервисе Amazon Prime запланирована на 30 августа.

Для выхода британка надела блестящее платье в пайетках David Koma с полупрозрачным низом и контрастными рукавами. Завершила свой образ Кара золотыми босоножками на высоких каблуках и эффектным макияжем с акцентом на глазах. Перед фотографами Делевинь позировала вместе с актером Орландо Блумом.

К слову, на премьеру в Лос-Анджелесе 21 августа Блум пришел со своей любимой Кэти Перри, с которой публично не скрывал чувств.

В "Карнивал Роу" речь идет о мифических существах, которые оставили раздираемой войной родину и поселились в городе, где люди приняли их дружелюбно. В центре сюжета – расследование серии таинственных убийств.