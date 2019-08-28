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Хайди Клум поразила всех открытым платьем

Хайди Клум поразила всех открытым платьем
02:19 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:46-летняя немецкая топ-модель Хайди Клум пришла на церемонию вручения премии от MTV, чтобы поддержать своего 29-летнего мужа Тома Каулитца.

После роскошной свадьбы на Капри и медового месяца неподалеку от итальянского острова загорелая и счастливая Хайди Клум готова к возвращению в светскую жизнь.Чтобы не делать большой паузы, немецкая супермодель, сразу же посетила церемонию награждения MTV.

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На красной дорожке жена музыканта группы Тоkiо Ноtel Тома Каулитца в прямом смысла сверкала. Хайди Клум засветилась перед папарацци в откровенном черном платье, полностью декорированной пайетками. Сексуальности ее образу добавило глубокое декольте, благодаря которому она смогла похвастаться пышным бюстом, а также длина мини. 46-летняя Хайди решила не скрывать загорелые стройные ножки после медового месяца в Италии. Соблазнительный look дополнили черные босоножки с тонкими полосками, клатч и много аксессуаров.

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MTV, Хайди Клум, Супермодели, MTV в откровенном платье.
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