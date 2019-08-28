Анджелина Джоли показала свой роскошный дом в тропических лесах (Видео)

В рамках рекламной кампании парфюма Mon Guerlain, лицом которого Анджелина Джоли стала сразу же после основания аромата, знаменитость рассказала о своем жилье, которое расположено в тропических лесах Камбоджи. Об этом сообщается на сайте Harper's Bazaar Arabia. Режиссером ролика стал лауреат премии Оскар Эммануэль Любецки. Во время съемок Анджелина Джоли дала небольшое интервью для иностранного издания. По словам актрисы, она приобрела квартиру 18 лет назад. И с тех пор начала активно работать над изменениями в той же среде. Как известно, Анджелина Джоли является также послом доброй воли ООН. Поэтому в Камбодже она выступает против незаконных вырубок лесов, добычи драгоценных камней, а также браконьерства. Мы все семья и очень хорошо работаем вместе. Камбоджа пережила столько сложных лет и все еще пытается восстановиться, но люди здесь такие красивые и такие сильные. Мы хотели быть частью того, чтобы помочь стране двигаться вперед, – отметила Джоли. Стоит добавить, что ее достаточно большой дом расположен посреди леса. Интерьер дома продуман в деревянном стиле, а люстры, кресла, столы и другие предметы созданы в юго-восточном стиле. На стене большой гостиной размещен большой портрет азиатской женщины, а неподалеку от него стоит винтажный проигрыватель.