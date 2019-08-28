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Принц Уильям и Кейт Миддлтон стали отдавать предпочтение бюджетным авиалиниям

Принц Уильям и Кейт Миддлтон стали отдавать предпочтение бюджетным авиалиниям
15:54 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Такой жест Кейт Миддлтон и принца Уильяма заставил фанатов королевской семьи в который раз вспомнить о скандале с их близкими родственниками, принцем Гарри и Меган Маркл.

На фоне скандала с принцем Гарри и Меган Маркл герцоги Кембриджские снова предпочли бюджетному рейсову для возвращения в Лондон. 37-летние Кейт Миддлтон и принц Уильям засветились на аэродроме одного из аэропортов вблизи Балморала. 

Около недели назад Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми прибыли в Шотландию сразу после того, как оттуда улетели принц Гарри со своей женой. В СМИ пишут, что причиной переноса отпуска Кейт Миддлтон отложила поездку в Шотландию, чтобы не встретиться там с Меган Маркл, так, после скандала вокруг герцогов Сассекских, которые полетели на частном самолете во Францию, принц Уильям и Кейт Миддлтон стали отдавать предпочтение бюджетным авиалиниям.

Возвращаясь в Англию, герцоги Кембриджские также выбрали авиакомпанию, билеты у которой обошлись им в 450 долларов на пятерых. Папарацци удалось сделать несколько снимков королевского семейства, когда те садились в самолет. На фото можно увидеть, что к аэродрому внук Елизаветы II подъехал на автомобиле с тонипованными окнами.

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Вместе с детьми была также их няня Мария Боралло и личный охранник семьи. Однако донести свои сумки к самолету герцог Кембриджский решил без помощи посторонних.  

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Принц Уильям, Кейт Миддлтон, Авиакомпания, Королевская семья, Знаменитось.
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