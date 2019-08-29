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Восхитительная Тина Кунаки прошлась по улицам Парижа: в восторге были все

Восхитительная Тина Кунаки прошлась по улицам Парижа: в восторге были все
08:37 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса:Новоиспеченная звездная мама быстро вернулась в форму после родов и демонстрирует своим фанатам роскошную фигуру.

На днях известная манекенщица Тина Кунаки отпраздновала годовщину брака с Венсаном Касселем, поделившись архивными фотографиями со свадьбы на странице в Instagram, а затем опубликовала снимок, на котором предстала в довольно соблазнительном образе.

22-летняя звездная мама родила первенца в апреле 2019 года и уже через 4 месяца после родов она без труда очаровывает поклонников своими стройными формами. Так, на снимке Тина Кунаки появилась в сексуальном мини-платье из бархата.

Благодаря глубокому декольте ей удалось привлечь внимание к своему пышному бюсту, а экстремальной длине – к длинным, стройными загорелым ногам. Стоит добавить, что ее 52-летний муж Венсан Кассель прокомментировал снимок, написав "Королева" и дополнил его эмодзи в виде сердца.

 
 
 
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Публикация от @tinakunakey

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Напомним, что 52-летний французский актер Венсан Кассель празднует первую годовщину свадьбы с 22-летней моделью Тиной Кунаки.

Известно, что Тина и Венсан познакомились в 2015 году на Ибиcи после развода Касселя с Моникой Беллуччи. Впоследствии они начали тайно встречаться, не комментируя свои отношения до 2016 года. Когда Тине Кунаки исполнилось 21, а Венсану Касселю – 52 – они поженились, сыграв свадьбу в небольшом городке Бидарт.

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Париж, Венсан Кассель, Тина Кунаки, Итальянская модель.
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