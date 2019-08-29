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Украинскую певицу обвинили в наряде, что напоминал российский флаг

Украинскую певицу обвинили в наряде, что напоминал российский флаг
10:42 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:После ее выступления на День Независимости в архиве артистки нашли фото в наряде, что напоминал российский флаг.

Украинская певица Alina Pash попала в довольно громкий скандал. Поэтому страницу Alina Pash засыпали гневными сообщениями, на которые она решила отреагировать публично. 

Что стало причиной нападения хейтеров?

Как известно, Шествие достоинства, которое впервые прошло на День Независимости в Киеве, привлекло немалое внимание украинцев. Люди тщательно смотрели за событиями парада и артистами, которых пригласили на мероприятие. Среди них – украинская реперша Alina Pash.

На официальной Instagram-странице артистки пользователи сети нашли архивное фото, которое вызвало немалое возмущение. На снимке, опубликованном в 2012 году, видно, что Alina Pash позирует в куртке, что напомнила цвета российского флага. Звезде сразу же приписали гастроли в стране-агрессоре. 

 
 
 
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По правді відкрию як є, знаю хто Я й не беру що є не моє А мати мі казала усе - коріння своє дороге, В житті варто бути таким як ти є, І правду казати одразу в лице І вільно думати, й на повну дихати У Всесвіті першим у черзі до щастя є Ти! I money can’t buy знати себе і знати свій край Своє, свої, своя гордість у мене є! А як же вишневий садок, хрущі там уже не гудуть? Та знаю є плугатарі із новими плугами ідуть І бачу я сильних жінок, які за собою ведуть І з ними їх чоловіки які благородність несуть І Карпати залунають Заспівають храми Понесуться з диким вітром попід горами Не ховаєм свої шрами - прикрашають рани Край де степи і озера дихають лісами Тут моє коріння мами Сиплю золото вустами Не шукай інше світами Ти лише прийди до тями Окови знявши із своїх думок Сплетемо поколінь новий вінок З Днем Незалежності, Україно!

Публикация от ALINA PA$H (@alinapash)

"Лучше бы парада не было, чем такой. Это стыд, что артистка, которой все равно где выступать, в России или где, потом "читает рэп" перед войском", "Дайте мне пистолет", "Это фиаско. Спасибо, что зачитала рэп на параде, тем самым плюнула в лицо всем воинам. Мне стыдно, что я живу с тобой в одной стране", "Московская подстилка! 2017 год, Москва", – написали пользователи сети. Немало же людей стали и на защиту артистки.

Реакция Alina Pash

Однако защитой поклонников Alina Pash решила не ограничиться. В ответ хейтерам она опубликовала сообщение, в котором заявила, что с тех пор, как создала музыкальный проект в 2018 году, не выступала в России. В то же время она призналась, что действительно в 2017-м посещала страну-агрессора как частное лицо. 

За время существования проекта Alina Pash я ни разу не выступала на территории России. С момента выхода первого релиза в 2018 году мы получили десятки предложений, которые я отклонила. В 2017 году по личным обстоятельствам я была на территории России, как частное лицо... В 2015 году я была на территории Крыма с музыкантами с визитом к родственникам членов команды, у которых была свадьба,- заявила Alina Pash. 

Не обошла вниманием певица и критику относительно ее выступления на День Независимости. Alina Pash призналась, что сама написала текст, который звучал на параде. Выступление было спланировано и не является частью государственного гимна. 

"Относительно моего куплета на Майдане: на Шествии достоинства я выступила бесплатно, текст я написала сама, мое выступление – это не осквернение гимна по всем законам Украины. И мой куплет не является частью гимна. Как по замыслу, так и сугубо музыкально", – добавила она.

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В то же время Alina Pash обратилась ко всем, кто угрожает ей или ее родным. Артистка заявила, что за нарушение законов хейтеры могут нести ответственность и пригласила на личную встречу каждого, кто угрожал ей расправой. 

"Угрожать моим родным и мне у вас права нет. По закону Украины вы будете нести за это уголовную ответственность. Но если вы все же думаете, что избиение женщины изменит ситуацию в стране – приходите сегодня после концерта. Вы знаете, где я буду. Я хочу, чтобы мы посмотрели друг другу в глаза. Я вас не боюсь", – отметила артистка.

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Россия, Скандал, День Независимости, Звезды, Знаменитость, Украинская певица, Alina Pash.
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