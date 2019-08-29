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Вот это погуляли: во сколько обошлась свадьба Народного артиста Украины

Вот это погуляли: во сколько обошлась свадьба Народного артиста Украины
10:33 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Напомним, что торжество состоялось в воскресенье, 25 августа.

Павел и Марина Зибровы повторно женились на серебряную годовщину свадьбы. Гуляли вторую церемонию 25 августа, в 60-летний юбилей Марины. О том, в какую сумму обошелся семье праздник, и кто из звездных друзей не смог присутствовать, Зибровы рассказали "Зірковому шляху" на канале "Украина".

Вечеринку супруги Зибровы называют небольшой. Приглашали 60 гостей, пришло 45. Из-за концертов не смогли приехать Ирина Билык и Гарик Кричевский, а композитор Юрий Рыбчинский, который должен быть шафером - заболел. Однако, это не помешало погулять громко и недешево.

"Пока не подбивали, но думаем, где-то в 150 тыс. грн обойдется. Ну это мы не учитываем одежду, обувь", - рассказали супруги.

 
 
 
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Цей день ми провели начебто у казці! Все було як в перший раз! Перший танець, перший поцілунок, вперше ми обмінялися каблучками та почули завітне «Так»! Ми дякуємо всім дорогим гостям, хто розділив цей вечір з нами і особливу подяку ми з Мариною хочемо висловити нашій донечці @diana_zibrova за те, що вона так майстерно провела нашу церемонію та і взагалі, що запропонувала та допомогла втілити це дійство у життя! Бо об‘єднати срібне весілля та ювілей - треба мати справжній хист, та вона впоралась якнайкраще ! Багато хто запитує, який секрет довгого союзу? По-перше - треба любити. Справжня любов не минає з часом, а стає тільки міцнішою та усвідомленою! А найкращий спосіб продовжити любов - це насолоджуватися кожною спільно проведеної хвилиною. І про що не шкодувати!

Публикация от Павло Зібров (@pavlo_zibrov)

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Павел Зибров подарил жене новую машину и бриллианты. Украшения маме за папины деньги выбирала дочь Диана, она же организовала всю церемонию, и была церемонимейстером.

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Свадьба, Стоимость, Павел Зибров, Народный артист Украины.
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