Вот это погуляли: во сколько обошлась свадьба Народного артиста Украины

Новости шоу бизнеса:Напомним, что торжество состоялось в воскресенье, 25 августа.

Павел и Марина Зибровы повторно женились на серебряную годовщину свадьбы. Гуляли вторую церемонию 25 августа, в 60-летний юбилей Марины. О том, в какую сумму обошелся семье праздник, и кто из звездных друзей не смог присутствовать, Зибровы рассказали "Зірковому шляху" на канале "Украина".

Вечеринку супруги Зибровы называют небольшой. Приглашали 60 гостей, пришло 45. Из-за концертов не смогли приехать Ирина Билык и Гарик Кричевский, а композитор Юрий Рыбчинский, который должен быть шафером - заболел. Однако, это не помешало погулять громко и недешево.

"Пока не подбивали, но думаем, где-то в 150 тыс. грн обойдется. Ну это мы не учитываем одежду, обувь", - рассказали супруги.

Павел Зибров подарил жене новую машину и бриллианты. Украшения маме за папины деньги выбирала дочь Диана, она же организовала всю церемонию, и была церемонимейстером.