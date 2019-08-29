СМИ: названа причина разрыва между Лиамом Хемсвортом и Майли Сайрус (Фото)

Новости шоу бизнеса:В Голливуде не прекращают обсуждать неожиданный развод актера Лиама Хемсворта и певицы Майли Сайрус.

Инсайдеры назвали вероятную причину, почему мужчина поспешно подал документы в суд.

Как говорится в материале US Weekly, сначала Лиам Хемсворт старался наладить отношения с Майли Сайрус и даже был готов простить все обиды, которые его возлюбленная высказала в СМИ после разрыва. Однако в один момент он спешно отнес документы на развод в суд.

Инсайдеры утверждают, что такое поведение спровоцировали фото Майли Сайрус с Кэйтлин Картер, сделанные во время их отдыха в Италии. Тогда девушки развлекались на яхте и впервые показали совместные кадры.

Он думал, что они могли выйти из этой ситуации, но все эти фотографии с ней и Кейтлин просто добили его. Лиам из очень консервативной семьи, и его родные были ошарашены от увиденного,– рассказали инсайдеры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram rock the boat, don’t rock the boat baby Публикация от Kaitlynn Carter (@kaitlynn) 9 Авг 2019 в 3:08 PDT

Представители Майли Сайрус и Лиама Хемсворта официально подтвердили информацию об их разрыве. Кроме этого, стало известно, что в заявлении актер указал причину развода – "неразрешимые противоречия".

"Все течет, все меняется, в частности, люди. Поэтому Лиам и Майли приняли решение расстаться", – заявил представитель артистки.

Что известно о разводе Майли Сайрус и Лиама Хемсворта?

После 8 месяцев супружеской жизни Майли Сайрус и Лиам Хемсворт решили развестись. Первые слухи появились еще в начале августа 2019 года. Инсайдеры рассказали, что звезды не смогли ужиться в одном доме. В тот же день в сети появились снимки Майли Сайрус с блогершей Кейтлин Картер, где они обнимались и целовались. По данным журналистов, певица познакомила новую избранницу с мамой, а на днях совершила с ней первый публичный выход.

Такие новости вызвали немалый резонанс, а Лиам Хемсворт официально подал документы на развод. После этого актер обратился к поклонникам с просьбой не вмешиваться в его личную жизнь.

Вероятно, развод пары будет достаточно быстрым, ведь перед свадьбой пара подписала брачный контракт. Детей у Лиама и Майли не было, поэтому волокиты в суде по опеке тоже не будет.