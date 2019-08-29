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СМИ: названа причина разрыва между Лиамом Хемсвортом и Майли Сайрус (Фото)

СМИ: названа причина разрыва между Лиамом Хемсвортом и Майли Сайрус (Фото)
14:53 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:В Голливуде не прекращают обсуждать неожиданный развод актера Лиама Хемсворта и певицы Майли Сайрус.

Инсайдеры назвали вероятную причину, почему мужчина поспешно подал документы в суд. 

Как говорится в материале US Weekly, сначала Лиам Хемсворт старался наладить отношения с Майли Сайрус и даже был готов простить все обиды, которые его возлюбленная высказала в СМИ после разрыва. Однако в один момент он спешно отнес документы на развод в суд.

Инсайдеры утверждают, что такое поведение спровоцировали фото Майли Сайрус с Кэйтлин Картер, сделанные во время их отдыха в Италии. Тогда девушки развлекались на яхте и впервые показали совместные кадры.

Он думал, что они могли выйти из этой ситуации, но все эти фотографии с ней и Кейтлин просто добили его. Лиам из очень консервативной семьи, и его родные были ошарашены от увиденного,– рассказали инсайдеры. 

 
 
 
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rock the boat, don’t rock the boat baby 

Публикация от Kaitlynn Carter (@kaitlynn)

Представители Майли Сайрус и Лиама Хемсворта официально подтвердили информацию об их разрыве. Кроме этого, стало известно, что в заявлении актер указал причину развода – "неразрешимые противоречия". 

"Все течет, все меняется, в частности, люди. Поэтому Лиам и Майли приняли решение расстаться", – заявил представитель артистки. 

Что известно о разводе Майли Сайрус и Лиама Хемсворта?

После 8 месяцев супружеской жизни Майли Сайрус и Лиам Хемсворт решили развестись. Первые слухи появились еще в начале августа 2019 года. Инсайдеры рассказали, что звезды не смогли ужиться в одном доме. В тот же день в сети появились снимки Майли Сайрус с блогершей Кейтлин Картер, где они обнимались и целовались. По данным журналистов, певица познакомила новую избранницу с мамой, а на днях совершила с ней первый публичный выход. 

Майли Сайрус посвятила тату бывшему мужу

Такие новости вызвали немалый резонанс, а Лиам Хемсворт официально подал документы на развод. После этого актер обратился к поклонникам с просьбой не вмешиваться в его личную жизнь. 

Вероятно, развод пары будет достаточно быстрым, ведь перед свадьбой пара подписала брачный контракт. Детей у Лиама и Майли не было, поэтому волокиты в суде по опеке тоже не будет.

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Брак, Майли Сайрус, Лиам Хемсворт, Актер, Певица, Знаменитость.
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