Звезда "Титаника" стала лицом юбилейной коллекции модного бренда (Фото, Видео)

Новости шоу бизнеса:Модный бренд Daks London празднует торжественную дату – 125-летний юбилей – в компании одной из самых известных представительниц Великобритании, Кейт Уинслет.

Этот модный Дом был основан в Лондоне еще в 1894 году и пользуется особенной популярностью среди британских аристократов, ведь у него есть целых три королевских гаранта качества.

Звезда "Титаника" стала лицом новой коллекции Daks сезона осень-зима 2019/2020. Компанию Кейт составил Эндрю Купер – британский актер и модель, известный зрителям по сериалу "Члены королевской семьи". Вместе они не только позировали для серии портретов, но и снялись в короткометражке:

В рекламной кампании, снял которую фотограф Билли Баллард, Уинслет примеряет классические кашемировые пальто, тренчи, идеально скроенные блейзеры из шерсти, а также уютные свитеры. Все образы поддерживают ключевую концепцию DAKS – вневременной элегантности и безупречного качества.

Кейт Уинслет в следующем году увидим не только в глянце, но и снова на большом экране – в фильме "Аммонит", где вместе с Кейт снялась в главной роли Сирша Ронан. Историческая драма расскажет историю любви двух женщин. Фильм основан на реальных событиях и потому уже связан со скандалом: семье Мэри Эннинг, палеонтолога, которую играет в "Аммоните" Кейт Уинслет, чрезвычайно не понравился тот факт, что в фильме ее сделали лесбиянкой.