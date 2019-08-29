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Звезда "Титаника" стала лицом юбилейной коллекции модного бренда (Фото, Видео)

Звезда "Титаника" стала лицом юбилейной коллекции модного бренда (Фото, Видео)
20:01 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:Модный бренд Daks London празднует торжественную дату – 125-летний юбилей – в компании одной из самых известных представительниц Великобритании, Кейт Уинслет.

Этот модный Дом был основан в Лондоне еще в 1894 году и пользуется особенной популярностью среди британских аристократов, ведь у него есть целых три королевских гаранта качества.

Звезда "Титаника" стала лицом новой коллекции Daks сезона осень-зима 2019/2020. Компанию Кейт составил Эндрю Купер – британский актер и модель, известный зрителям по сериалу "Члены королевской семьи". Вместе они не только позировали для серии портретов, но и снялись в короткометражке:

В рекламной кампании, снял которую фотограф Билли Баллард, Уинслет примеряет классические кашемировые пальто, тренчи, идеально скроенные блейзеры из шерсти, а также уютные свитеры. Все образы поддерживают ключевую концепцию DAKS – вневременной элегантности и безупречного качества.

 
 
 
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Kate Winslet is the face of the new Campaign for DAKS LONDON Autumn/Winter Collection 2019 #katewinslet #dakslondon #campaign

Публикация от Kate Winslet fanpage (@katewinsletarmy)

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Кейт Уинслет в следующем году увидим не только в глянце, но и снова на большом экране – в фильме "Аммонит", где вместе с Кейт снялась в главной роли Сирша Ронан. Историческая драма расскажет историю любви двух женщин. Фильм основан на реальных событиях и потому уже связан со скандалом: семье Мэри Эннинг, палеонтолога, которую играет в "Аммоните" Кейт Уинслет, чрезвычайно не понравился тот факт, что в фильме ее сделали лесбиянкой.

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Все по теме:

Реклама, Бренд, Актриса, Кейт Уинслет, Модный бренд, Daks London, Эндрю Купер.
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