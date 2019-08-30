"Танцы со звездами 2019": названа постоянная ведущая шоу

Новости шоу бизнеса:Представители шоу "Танцы со звездами 2019" поделились результатами переговоров с новой ведущей. Ею стала певица Тина Кароль.

Артистка нашла время в своем напряженном графике и согласилась дальше вести проект вместе с Юрием Горбуновым.

Уже в воскресенье, 1 сентября, зрители "Танцев со звездами 2019" смогут увидеть творческий тандем. Как и в первом выпуске, объявлять участников будут Тина Кароль и Юрий Горбунов. Для звезд такое сотрудничество не ново, ведь 13 лет назад они также выходили на паркет проекта в качестве ведущих.

В то же время на балконе звездные пары будут встречать все новые представители шоу-бизнеса. В дебютном эфире эту роль выполнял юморист и победитель предыдущего сезона "Танцев" Игорь Ласточкин. А вот 1 сентября ведущим балкона будет певец Олег Винник. Артист уже признался, что с нетерпением ждет прямой эфир и пока не готов рассекретить имя своего фаворита шоу.

"Мне впервые выпала возможность вести телевизионное шоу в прямом эфире. Поэтому я в ожидании нового опыта. Это одновременно и интересно, и очень ответственно", – поделился перед эфиром Олег Винник.

Кроме этого, организаторы проекта объявили, что уже в это воскресенье шоу покинет первая пара. Выпуск будет посвящен кумирам звезд, поэтому в видеообращении участники расскажут откровенные истории из жизни, которые станут основой для постановок.