СМИ: актриса Маргарет Куэлли закрутила роман с бывшим парнем Арианы Гранде

Новости шоу бизнеса:По сообщениям источников, пара рассекретит свой роман уже в ближайшее время.

В Голливуде новая пара. По сообщениям западных инсайдеров, 24-летняя актриса Маргарет Куэлли, дочь Энди МакДауэлл закрутила роман с 25-летним Питом Дэвидсоном. Свои отношения пара пока не афиширует, однако по информации Us Weekly, уже 30 августа пара появится вместе на красной дорожке Венецианского кинофестиваля.

Отметим, что Пит известен своими романами с певицей Арианой Гранде, а недавно он состоял в отношениях с 46-летней актрисой Кейт Бекинсейл. Когда и при каких обстоятельствах он успел познакомиться со звездой фильма Квентина Тарантино, пока неизвестно.

Напомним, ранее американская певица Ариана Гранде в последние годы привлекает к себе внимание не только песнями, которые каждый раз приобретают популярность, но и бурными романами. На этот раз западные журналисты приписывают ей новые отношения с исполнителем Майки Фостером.