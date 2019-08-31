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Топ-модель по-украински 3 сезон 1 выпуск: кто прошел кастинг (Фото, Видео)

Топ-модель по-украински 3 сезон 1 выпуск: кто прошел кастинг (Фото, Видео)
09:33 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:В последнюю пятницу лета, 30 августа, состоялся премьерный выпуск нового 3 сезона шоу "Топ-модель по-украински".

По словам представителей фэшн-проекта, они провели масштабный кастинг, который сможет удивить всех поклонников. Из числа 300 претенденток на участие в шоу эксперты вынуждены были выбрать всего 15.

Еще перед стартом проекта было объявлено, что в 3 сезоне "Топ-модель по-украински" будут участвовать только девушки. В 2019 году эксперты проекта – Алла Костромичева, Соня Плакидюк, Сергей Никитюк и Владимир Демчинский – стремятся найти музу, которая бы могла вдохновлять на фэшн-свершения.

Кроме этого, судьи решили изменить привычные для всех правила кастинга: девушки должны были разделиться на группы по 10 претенденток и принять участие в групповой снэп-съемке. Поэтому у будущих моделей был всего один шанс, чтобы их заметили. Продемонстрировать свой профессионализм и харизму удалось не всем: на знакомство к экспертам пришли немного красавиц.

Первыми покорять судей взялись харизматичная модель Лина и защитница экологии Татьяна. Однако девушкам не хватало уверенности в себе, что и стало причиной для отказа. А вот Лина Лендер наоборот демонстрировала чрезмерную целеустремленность и веру в свои силы, что показалось экспертам всего лишь созданным образом.

В отличие от предыдущих участниц, Наталья Масловская излучала естественную уверенность в себе. В 17 лет она уже может похвастаться работой моделью в Тайване. В видеодневнике красавица призналась, что на проекте стремится доказать родителям: она ничем не хуже сестры. Щемящая семейная история и мотивация покорила экспертов, поэтому украинка прошла в следующий этап шоу. Судьи поставили единственное условие красавице – разорвать контракт с модельным агентством, с которым сейчас Наталья Масловская сотрудничает. И девушка сделала это.

 
 
 
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Публикация от Наташа Масловская (@maslovskaya9)

Мария Михеева – молодая актриса, которая работала в театре Чехии. Однако коллектив не хотел принимать украинку на постоянное место работы, поэтому она вернулась на Родину. Красавица убеждена, что проект "Топ-модель по-украински" позволит ей развиваться. Чтобы убедить экспертов, девушка показала актерскую игру, которая шокировала всех. Храбрость стала счастливым билетом Марии Михеевой в шоу.

 
 
 
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[email protected] #актриса#модель#actress#model#style#modellifestyle#herečka

Публикация от mashamiheeva (@masha__miheeva)

Четыре брюнетки, которые были на подиуме, не сумели покорить экспертов. Поэтому на общение с судьями пригласили девушку с кардинально другой внешностью. Эффектная блондинка с волнистыми волосами Елизавета Бескровная, покорившая всех своей искренностью. На проект 16-летняя девушка из села пришла, чтобы доказать одноклассникам, что ею могут восхищаться другие. Красавица попала в топ-15.

 
 
 
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Только учусь))) Дальше больше)) . . . . /a>

Публикация от Bezkovna izaveta Segeevna (@yelizaveta2935)

И последующие претендентки не сумели покорить экспертов даже зажигательным тверком, шутками или яркой внешностью. Однако красавица из Казахстана очаровала экспертов. Хотя в стране существуют очень жесткие правила по виду девушек, Амина Доссимбаева заверила, что это не помешает ее участию в шоу. Искренними ответами девушка, которая в Китае училась на программиста, завоевала себе место в проекте.

 
 
 
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Публикация от Mellacete/Amina Dossymbayeva (@vv.amina)

 Харизматичная Екатерина Чечеленко также сумела попасть в 15-ку участниц проекта. Другие претендентки на шоу раскритиковали красавицу, в то время, когда эксперты восторженно провожали модель взглядом.

 
 
 
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Je t’aime

Публикация от K.Chechelenko (@chechella_7)

Львовянка Ярина Самарик решила прийти на проект "Топ-модель по-украински 3 сезон", чтобы стать более женственной. Девушка занималась каратэ, а на каблуках едва может ходить. В то же время она уверенно рассказала, чего стремится достичь на шоу, поэтому прошла этап кастингов.

Маргарита Верховцева призналась, что из-за безденежья в семье ей пришлось работать с 13 лет. Поэтому теперь она решила осуществить свою мечту – стать моделью. Девушка не постыдилась показать свое тело в белье и поразила откровенностью ответов на личные вопросы. Маргарита стала седьмой участницей шоу.

 
 
 
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Публикация от Маргарита Верховцева (@v.margo.v)

Попробовать попасть на проект решила и бывшая участница "Топ-модель по-украински" Валерия Гармаш. Однако в 2018 году девушка уже была на шоу, поэтому эксперты даже не пригласили ее на индивидуальную беседу.

Юлия Биньковская из Луцка покорила всех своими стройными ногами и леопардовым халатом. Девушка уже работала моделью в Китае и участвовала в фейковых показах Victoria's Secret.

 
 
 
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Victoria’s Secret @victoriassecret #victoriassecret #victoriassecretfashionshow

Публикация от Julia KLEO (@julia_binkovska)

Сестры-близнецы Алина и Аня Гвасалия отказались выходить на подиум отдельно, поэтому эксперты пригласили обоих красавиц. Грузинские корни и мировоззрение дались тяжело: Алла Костромичева заявила, что их возраст – 15 лет – противоречит правилам проекта. Поэтому пригласили красавиц прийти на кастинги в следующем году.

Екатерина Куличенко – одна из немногих девушек, кого Сергей Никитюк уверенно назвал музой. У девушки перекрашенное волосы, накладные ресницы и татуировки, однако это не помешало ей пройти кастинг шоу. В разговоре с экспертами она призналась, что самостоятельно создала бьюти-салон, который сейчас является успешным в Запорожье. Бизнес красавица готова покинуть временно, чтобы стать моделью.

 
 
 
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Без слов.

Публикация от @ tetya_mottya_

Топ-модель по-украински

Это модельное реалити-шоу, которое дает возможность покорить мир высокой моды молодым людям, независимо от гендерной принадлежности. Здесь на равных за звание топ-модели борются парни и девушки из разных уголков Украины. Никаких команд – каждый сам за себя. Эксперты организуют для участников различные испытания, чтобы подготовить выпускников Модельной школы к работе в мире высокой моды.

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Реалити-шоу, Шоу, Кастинг, Алла Костромичева, Соня Плакидюк, Топ-модель по-украински, Сергей Никитюк, Модельное шоу, Владимир Демчинский.
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