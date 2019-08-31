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"Мастер Шеф" 9 сезон 1 выпуск: чем запомнился кастинг нового сезона (Видео)

"Мастер Шеф" 9 сезон 1 выпуск: чем запомнился кастинг нового сезона (Видео)
12:37 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:В пятницу, 30 августа на телеканала СТБ стартовало долгожданное шоу - 9-й сезон "МастерШеф".

Проект «МастерШеф» девятый раз открывает двери для тех, кто хочет кардинально изменить свою жизнь.В 1 выпуске "Мастер Шефа" 9 сезон, сердца судей будут покорять новые, замечательные участники, которые надолго попадут в наши с вами сердца.

Судьи Эктор Хименес-Браво, Елизавета Глинская и Владимир Ярославский провели в первом выпуске кастинг среди всех желающих попасть на проект.

Условия неизменны, как и восемь лет назад: за 45 минут аматор должен приготовить вкусное качественное хорошее блюдо. Если как минимум двое судей скажут "да", человек получит белый фартук. А это — следующий этап отбора и шанс пройти в двадцатку девятого сезона.

Часто люди мечтают попасть в "МастерШеф", чтобы кардинально изменить свою жизнь. Открывал 9 сезон кулинарного шоу мужественный и суровый участник – Сергей. Мужчина с 17 лет работает машинистом тепловоза и с женой воспитывает двух детишек.За 17 лет работы Сергею захотелось попробовать себя в другом амплуа. Мужчина признался, что его отдушина – приготовление десертов и тортов, поэтому удивлять судей он решил шоколадным фонданом с облепиховым соусом.

Главной интригой стала серединка в шоколадном фондане, ведь качество десерта определяют именно по ее консистенции. К счастью участника, она оказалась жидкой, шоколад вытек, что вызвало восторг у судей. Единогласным решением Сергей получил три "Да" от Эктора, Лизы и Владимира. Сергей – первый участник шоу, который получил белый фартук и прошел в следующий этап – сотни "Мастер Шеф".

Одной из самых эффектных и неординарных участниц стала юная девушка по имени Юлия Акименко, которая ведет свой личный кулинарный блог в Instagram. Автор "секси-кухни" презентовала судьям стейк лосося с пьюре из зеленого горошка. Лиза остро раскритиковала блюдо блогера и не поддержала мужчин в их положительных вердиктах. Юлия получила два "да" и "нет" от Лизы, получив белый фартук и шанс на участие в проекте.

 
 
 
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На кухні МастерШеф стало гаряче Як вам Юлія та її оригінальний підхід до кулінарії? Став +, якщо хочеш бачити її у двадцятці #СТБ #МожливоВсе

Публикация от МастерШеф СТБ (@masterchefstb)

"Сережка Поварешка" – так себя назвал следующий участник из Харькова, который шокировал судей появлением в фартуке с неприличным принтом. Судьи отправили мужчину домой.

На кастинг шоу пожаловала экс-холостячка и крипто-леди Натали, которая запомнилась украинцам скандальной и даже истеричной девушкой, которой так и не удалось покорить сердце Никиты Добрынина. Девушка в прошлом году уже приходила на проект, но так и не смогла услышать три заветных "да".

В этому году девушка смогла удивить Эктора, Елизавету и Владимира своими кулинарными способностями и прошла дальше в проект, получив белый фартук. В этом ей помогло изысканное блюдо – лимонный курд с меренгой.

Среди претендентов на участие в проекте в этому кого только не найдешь – и даже бывшего полицейского! Петр Косовский перед шоу даже прошел кулинарные курсы в Киеве и теперь готов полностью изменить свою жизнь.

Презентация мяса звездному судье не понравилась, а вот вкус блюда порадовал, поэтому Эктор и Елизавета сказали заветное "да". Владимир, в свою очередь, отметил, что парень целеустремленный: "Видно, что вы парень уверенный в себе и целеустремленный, но я говорю вам "нет".

Антон Квасов по прозвищу "Француз" уже знает, что такое "Мастер Шеф". Он был участником проекта "Мастер Шеф. Подростки". Через два года парень пришел на 9 сезон кулинарного шоу, чтобы удивить судей ленивыми турецкими голубцами. Главной целью Антона является мечта написать кулинарную книгу ленивых рецептов. Но Эктор, который оценивал блюдо "Француза" первым и слышать не хотел о ленивых голубцах и со скандалом выгнал парня с кухни "Мастер Шеф".

Кассир Алена Никулина просто поразила звездных судьей своей позитивной энергией, простотой и чтением стихов. Презентовала девушка салат с креветками и перепелиными яйцами под названием "Сонечко зійшло". Несмотря на непривлекательный вид блюда, Эктор и Владимир дали шанс участнице, а вот Лиза снова осталась в статусе самого требовательного судьи и сказала "нет".

Пожалуй, самым необычным и экстравагантным блюдом первого выпуска стал жульен из рапанов с сыром Дор Блю. А приготовила его 41-летняя Анастасия Погосова.

Женщина решила осуществить свою мечту – стать профессиональным кулинаром. За такую необычную подачу судьи единогласно дали женщине шанс участвовать дальше.

Еще одним открытием кастинга стал Руслан с необычной профессией – артист травести-шоу со сценическим именем Лолита Амбер. Руслан обладает титулом "Мисс богиня-2011 травести интернешнл" и признается, что почувствовал свое второе "я", как только впервые надел женскую одежду.

Участник приготовил для судей индейку с соусом терияки, блюдо дополнил нежным пьюре из сельдерея и пряной зелени. Трое судей были в восторге от насыщенного вкуса соуса и нежной структуры индейки, которая прекрасно сочеталась с пюре. Эктор отметил, что хочет доесть ее до конца!

 
 
 
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Що думаєте про Руслана? Чи зможе він здивувати суддів знову? #СТБ #МожливоВсе

Публикация от МастерШеф СТБ (@masterchefstb)

23-летняя девушка Юлия вдохнула в проект жизненной энергии, а все потому, что она является потомственной собирательницей трав. Ее экстраординарное хобби проявилось и в приготовлении блюда – фалафеля с дикоросами. Разумеется, такой неординарный деликатес был приготовлен полностью из трав.

Судьи все как один отметили, что блюдо Юлии действительно одно из самых необычных за все сезоны проекта и им очень интересно, чем же юная собирательница трав будет удивлять дальше. Девушка получила шанс проявить себя в шоу.

Супружеский батл на проекте впервые! Вегетарианка и мясоед: Дина и Алексей Осипчук поспорили перед шоу, так что рассудит их пари только белый фартук. Если выигрывает она, Алексей переходит на вегетарианство и больше не будет есть такое ненавистное женщине мясо. А если он – жена больше не будет упрекать мужчину его продуктовыми предпочтениями. 

В своем выборе Лиза и Владимир разделились, решал судьбу семейной пары Эктор. Он авансом дал Алексею и Дине два белых фартука. Какое же будет продолжение супружеского спора, следите с нами каждую пятницу, далее в шоу.

Отбор участников в проект завершился, и уже через неделю начнется отбор лучшей двадцатки среди остальных претендентов на победу.

"Мастер Шеф" 9 сезон: детали нового выпуска кулинарного шоу

В следующую пятницу в 2 выпуске "Мастер Шеф" мы узнаем, как из 50 участников сделать долгожданную 20-ку.

Участников ждут новые испытания на выносливость, силу духа и изобретательность. Готовить в тяжелых погодных условиях без кухонного оборудования – это о новом 9 сезоне "Мастер Шеф"!

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