"Арбузик": украинская певица похвасталась большим животиком

Новости шоу бизнеса:Санта Димопулос призналась, что сильно набрала вес во время беременности.

Бывшая солистка известной поп-группы "ВИА Гра" Санта Димопулос, которая очень скоро станет мамой во второй раз, поделилась с поклонниками пикантным снимком.

На фото, опубликованном в Instagram, 32-летняя знаменитость позирует в синем бикини, демонстрируя внушительных размеров животик. В подписи к снимку Санта мило назвала себя "арбузиком" и призналась, что малыш появится на свет уже очень скоро - певица находится на 39-й неделе беременности.

В недавнем посте Димопулос призналась, что сильно поправилась за период беременности, сейчас ее весы показывают + 20 килограмм. Но это совсем не мешает ей чувствовать себя самой красивой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Арбузик Скоро... #39недели #39weeks #беременность Публикация от (@santadimopulos) 30 Авг 2019 в 12:44 PDT

"Я чувствую себя самой красивой даже с +20, отекшими ногами и усталостью. Я чувствую себя самой счастливой, потому что познаю чудо, которое происходит во мне. Я никуда не спешу и растворяюсь в этом состоянии", - написала будущая мама.

Напомним, что для Санты Димопулос этот ребенок будет вторым. У певицы подрастает 10-летний сын Даниэль от украинского шоумена Андрея Джеджулы.