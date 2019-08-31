"Арбузик": украинская певица похвасталась большим животиком

Бывшая солистка известной поп-группы "ВИА Гра" Санта Димопулос, которая очень скоро станет мамой во второй раз, поделилась с поклонниками пикантным снимком.
На фото, опубликованном в Instagram, 32-летняя знаменитость позирует в синем бикини, демонстрируя внушительных размеров животик. В подписи к снимку Санта мило назвала себя "арбузиком" и призналась, что малыш появится на свет уже очень скоро - певица находится на 39-й неделе беременности.
В недавнем посте Димопулос призналась, что сильно поправилась за период беременности, сейчас ее весы показывают + 20 килограмм. Но это совсем не мешает ей чувствовать себя самой красивой.
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"Я чувствую себя самой красивой даже с +20, отекшими ногами и усталостью. Я чувствую себя самой счастливой, потому что познаю чудо, которое происходит во мне. Я никуда не спешу и растворяюсь в этом состоянии", - написала будущая мама.
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Как-то быстро пролетело это волшебное время и уже очень скоро на свет появится новый человек Эта беременность совершенно другая по ощущениям - степенная, осознанная. Я чувствую себя самой красивой даже с +20, отёкшими ногами и усталостью. Я чувствую себя самой счастливой, потому что познаю чудо, которое происходит во мне. Я никуда не спешу и растворяюсь в этом состоянии ⠀ #38недель #38недельбеременности #сантабеременность #pregnant #pregnancy #38weeks #беременность
Напомним, что для Санты Димопулос этот ребенок будет вторым. У певицы подрастает 10-летний сын Даниэль от украинского шоумена Андрея Джеджулы.