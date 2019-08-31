Скачать
Суббота, 31.08.2019
В Варшаве прошла церемония встречи Зеленского и Дуды (Видео)
В Варшаве прошла церемония встречи Зеленского и Дуды (Видео)
Разумков поделился впечатлениями от первого рабочего дня ВР
Разумков поделился впечатлениями от первого рабочего дня ВР
Ломаченко - Кэмпбелл: когда и где смотреть бой
Ломаченко - Кэмпбелл: когда и где смотреть бой
"Зверополис" 2: Disney начала роботу над продолжением мультфильма
"Зверополис" 2: Disney начала роботу над продолжением мультфильма

"Арбузик": украинская певица похвасталась большим животиком

"Арбузик": украинская певица похвасталась большим животиком
13:20 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Санта Димопулос призналась, что сильно набрала вес во время беременности.

Бывшая солистка известной поп-группы "ВИА Гра" Санта Димопулос, которая очень скоро станет мамой во второй раз, поделилась с поклонниками пикантным снимком.

На фото, опубликованном в Instagram, 32-летняя знаменитость позирует в синем бикини, демонстрируя внушительных размеров животик. В подписи к снимку Санта мило назвала себя "арбузиком" и призналась, что малыш появится на свет уже очень скоро - певица находится на 39-й неделе беременности.

В недавнем посте Димопулос призналась, что сильно поправилась за период беременности, сейчас ее весы показывают + 20 килограмм. Но это совсем не мешает ей чувствовать себя самой красивой.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Арбузик Скоро... #39недели #39weeks #беременность

Публикация от (@santadimopulos)

"Я чувствую себя самой красивой даже с +20, отекшими ногами и усталостью. Я чувствую себя самой счастливой, потому что познаю чудо, которое происходит во мне. Я никуда не спешу и растворяюсь в этом состоянии", - написала будущая мама.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Как-то быстро пролетело это волшебное время и уже очень скоро на свет появится новый человек Эта беременность совершенно другая по ощущениям - степенная, осознанная. Я чувствую себя самой красивой даже с +20, отёкшими ногами и усталостью. Я чувствую себя самой счастливой, потому что познаю чудо, которое происходит во мне. Я никуда не спешу и растворяюсь в этом состоянии ⠀ #38недель #38недельбеременности #сантабеременность #pregnant #pregnancy #38weeks #беременность

Публикация от (@santadimopulos)

Беременная Санта Димопулос устроила пикантную фотосессию

Напомним, что для Санты Димопулос этот ребенок будет вторым. У певицы подрастает 10-летний сын Даниэль от украинского шоумена Андрея Джеджулы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Беременность, Санта Димопулос, Снимки, Певица.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Весомые причины чаще есть помидоры
02 Гриневич передала новому министру образования и науки "переходные книги"
03 Луценко в последний рабочий день забрал у Горбатюка 20 дел
04 Бывший соперник Ломаченко: Украинец нокаутирует Кэмпбелла в седьмом раунде
05 Президент планирует лишать нардепов мандата за кнопкодавство и прогулы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Тепло не хочет отпускать: прогноз погоды на последний день лета
Тепло не хочет отпускать: прогноз погоды на последний день лета
Сегодня пятая годовщина трагедии в Азовском море - ГСПУ (Видео)
Сегодня пятая годовщина трагедии в Азовском море - ГСПУ
Зеленский предлагает внести изменения в работу НАПК
Зеленский предлагает внести изменения в работу НАПК
Одна из самых редких летучих мышей в мире обнаружена на Кубе
Одна из самых редких летучих мышей в мире обнаружена на Кубе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь