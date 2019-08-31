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"Мы не сможем так жить": Надя Дорофеева рассказала о семейных проблемах

"Мы не сможем так жить": Надя Дорофеева рассказала о семейных проблемах
16:36 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Семейная жизнь артистов не настолько идеальна, как кажется на первый взгляд.

Вокалистка популярной группы Время и Стекло Надя Дорофеева давно замужем за Владимиром Дантесом и их называют одной из самых красивых пар украинского шоу-бизнеса. Однако в семейной жизни пары всё не так безоблачно, как кажется на первый взгляд.

Так, в свежем интервью журналу Cosmopolitan Надя Дорофеева призналась, что раньше жутко ревновала мужа и даже посещала психолога, чтобы справиться с этой проблемой.

"Когда Вова начал активно путешествовать, мне казалось, что жизнь окончена. В течение недели после первого путешествия я ему выносила мозг, ругалась и говорила, что мы не сможем так жить", - рассказала Надя Дорофеева о начале своих отношений с Дантесом.

 
 
 
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Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva)

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"Раньше я даже подруг Вовиных не могла терпеть. Посещала психолога из-за своей ревности и просила совета, как перестать есть мозг любимому. А потом все резко перевернулось: я ощутила, что стала самостоятельной женщиной", - добавила вокалистка группы Время и Стекло.

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Надя Дорофеева, Семейная жизнь, Владимир Дантес.
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