Даниэль Салем о своем пути к успеху: "Подметал улицы"

Новости шоу бизнеса:Участник "Танцев со звездами" поведал, чем занимался до того, как стал известным.

Участник третьего сезона "Танцев со звездами", ведущий, актер и ресторатор Даниэль Салем, которого уже называют секс-символом нового сезона шоу, рассказал о своем нелегком пути к успеху.

Он называет себя плохим парнем, которому невероятно повезло с красавицей партнершей Юлией Сахневич.

О непростом прошлом успешный ресторатор рассказал в дневнике для "Танцев со звездами".

По словам Даниэля, первую работу он получил, когда ему было всего восемь лет. Парень чистил на площади обуви. А все заработанные деньги тратил на сладости для сестер.

А за свою жизнь Салем сменил очень много профессий. Где только он не работал: на заправке, в морге, был официантом, открывал дверь отеля и варил кофе.

Работал барменом, был арт-директором, МС и ведущим в одесском клубе "Ё". После трех лет в клубе Opera Prestige понял, что хочет открыть свое заведение.

"Улицы я также подметал, и моя была самой чистой", - откровенно рассказал звездный участник "Танцев".

Сейчас Даниэль Салем - ведущий романтического реалити-шоу "Любовь на выживание" на телеканале "Ю", ресторатор.