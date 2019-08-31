Американский актер назвал самую сложную роль в своей карьере

Новости шоу бизнеса:Брэд Питт рассказал о роли, которую он считает самой напряженной.

На Венецианском кинофестивале Брэд Питт признался, что самая сложная роль была в фильме "К звездам", снятого режиссером Джеймсом Грэйем.

"Эта работа стала, наверное, самой сложной в жизни", - поделился актер.

Питт играет в картине астронавта, который отправляется на поиски отца по Солнечной системе. По словам актера, во время пути герой познает свой внутренний мир.

Брэд Питт уже удостаивался приза Венецианского фестиваля за роль в фильме "Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса".

В данной кинокартине Питт не только снимался как актер, но и выступал в качестве продюсера.