Американский актер назвал самую сложную роль в своей карьере

На Венецианском кинофестивале Брэд Питт признался, что самая сложная роль была в фильме "К звездам", снятого режиссером Джеймсом Грэйем.
"Эта работа стала, наверное, самой сложной в жизни", - поделился актер.
Питт играет в картине астронавта, который отправляется на поиски отца по Солнечной системе. По словам актера, во время пути герой познает свой внутренний мир.
Брэд Питт уже удостаивался приза Венецианского фестиваля за роль в фильме "Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса".
В данной кинокартине Питт не только снимался как актер, но и выступал в качестве продюсера.