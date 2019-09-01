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Супермодель Ирина Шейк выложила новый ролик: одна провокация (Видео)

Супермодель Ирина Шейк выложила новый ролик: одна провокация (Видео)
09:35 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:В ролике звезда прошлась в образе "черной пантеры".

Ролик Ирина Шейк опубликовала на своей странице в Instagram. В нем знаменитость одета в нижнее черное белье, колготки в горошек и виниловый жакет over-size.

Завершает эпатажный "аутфит" супермодели красная помада, гладкий пучок и черные туфли на высоких каблуках. В таком стиле Ирина рекомендует поклонникам в подписи "входить в выходные".

В таком горячем виде Ирина Шейк снялась ранее для испанского глянцевого журнала Vogue Ирина Шейк и Адриана Лима снялись для обложки Vogue: эффектное фото . Тогда компанию бывшей возлюбленной Брэдли Купера составила другая модель – Адриана Лима.

 
 
 
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Walking into the weekend like ..

Публикация от irinashayk (@irinashayk)

 
 
 
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.... just us ..... @adrianalima

Публикация от irinashayk (@irinashayk)

Брэдли Купер познакомил свою маленькую дочь с новой девушкой: фото

Напомним о том, что Ирина Шейк показала совместные фото со своей мамой. Супермодель Ирина Шейк, которая накануне разошлась с отцом своего ребенка Брэдли Купером, сделала сюрприз поклонникам в социальных сетях.

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Все по теме:

Vogue, Ирина Шейк, Видео, Рекламный ролик, супермодель.
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