Супермодель Ирина Шейк выложила новый ролик: одна провокация (Видео)

Новости шоу бизнеса:В ролике звезда прошлась в образе "черной пантеры".

Ролик Ирина Шейк опубликовала на своей странице в Instagram. В нем знаменитость одета в нижнее черное белье, колготки в горошек и виниловый жакет over-size.

Завершает эпатажный "аутфит" супермодели красная помада, гладкий пучок и черные туфли на высоких каблуках. В таком стиле Ирина рекомендует поклонникам в подписи "входить в выходные".

В таком горячем виде Ирина Шейк снялась ранее для испанского глянцевого журнала Vogue Ирина Шейк и Адриана Лима снялись для обложки Vogue: эффектное фото . Тогда компанию бывшей возлюбленной Брэдли Купера составила другая модель – Адриана Лима.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Walking into the weekend like .. Публикация от irinashayk (@irinashayk) 30 Авг 2019 в 9:44 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram .... just us ..... @adrianalima Публикация от irinashayk (@irinashayk) 20 Июл 2019 в 7:28 PDT

Напомним о том, что Ирина Шейк показала совместные фото со своей мамой. Супермодель Ирина Шейк, которая накануне разошлась с отцом своего ребенка Брэдли Купером, сделала сюрприз поклонникам в социальных сетях.