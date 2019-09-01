"Только не говорите маме": сын Кэтрин Зета-Джонс совершил необдуманный поступок

Новости шоу бизнеса:Недавно младший, 19-летний сын Майкла Дугласа - Дилан заставил родителей всерьез за него поволноваться.

Дело в том, что этим летом юношей овладела жажда экстремальных приключений.

Так, во время каникул он, отправившись с друзьями на отдых - на остров Капри - устроил небезопасное развлечение: прыжки в воду с огромного скалистого утеса, причем в том месте, где это запрещено.

Родители Дилана могли бы и не узнать о его "подвиге", по молодой человек не удержался, поместив видео своем пряжка на своей страничке с социальной Сети.

А на днях Дилан выложил в Сеть еще одной видео, где он запечатлел свое новое "геройство" - прыжок с парашютом из самолета. На этот раз, поняв, что родители следят за его страничкой, Дилан даже не пытался скрыть свой рискованный поступок.

"Только не говорите об этом моей мамочке!" - такую шутливую подпись поставил Дилан под своим видео. На что Кэтрин Зета-Джонс незамедлительно откликнулась: "Мамочка уже все знает!" - написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Don’t tell mom... Публикация от Dylan Douglas (@dylan__douglas) 24 Авг 2019 в 6:56 PDT

Вообще-то актриса просто обожает своего сына. Весной 2018-го, когда Дилан закончил школу, она призналась, что чрезвычайно гордится сыном: он не только достойно завершил курс школьного обучения, но и поступил в колледж.

А ведь Дилану это далось гораздо тяжелее, чем большинству его сверстников. То, что мальчик страдает дислексией, то есть испытывает большие проблемы при чтении и письме, стало известно, когда ему исполнилось 8 лет. И ради сына Родители решились на большую жертву : они оставили свой дом на Бермудах, где счастливо прожили 9 лет, чтобы переехать в Нью-Йорк, где нашли специализированную школу, в которой смог учиться их сын.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Thanks for a grate night full of dyslexia Публикация от Dylan Douglas (@dylan__douglas) 10 Апр 2016 в 8:58 PDT

Как оказалось, жертва была не напрасной: за время обучения Дилан достиг большого прогресса и стал первым учеником в классе. Более того, его успехи оказались настолько впечатляющими, что позволили ему продолжить учебу в колледже.

Посмотреть эту публикацию в Instagram “Great day for racing” Публикация от Dylan Douglas (@dylan__douglas) 14 Июл 2019 в 8:25 PDT

Не говоря уже о том, что Дилан вырос настоящим красавцем, по которому сходят с ума все девчонки.