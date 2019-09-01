Поработала на славу: Дженнифер Лопес показала откровенный снимок у пилона

Новости шоу бизнеса:Полуобнаженная американская актриса и певица порадовала своих фанатов новой фотографией.

Этим летом у американской певицы выдался чрезвычайно насыщенный график. Джей Ло путешествовала по миру с концертным туром It’s My Party, а снималась в фильме "Стриптизерши".

Специально для съемок певица усердно тренировалась танцевать на шесте. Результатом усилий звезда показала в Инстаграме. Лопес выложила кадр из фильма, на котором позирует в полуголом виде у пилона.

Также 50-летняя Лопес считает, что возраст не меняет представительниц прекрасного пола в худшую сторону.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Married to the money. #Ramona #HustlersMovie Публикация от Jennifer Lopez (@jlo) 29 Авг 2019 в 9:33 PDT

"Вы становитесь все лучше и лучше, если вы продолжаете идти вперед, если вы открыты для нового опыта, роста и развития", – подчеркнула Дженнифер.