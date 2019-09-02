Ким Кардашян показала роскошную фигуру на отдыхе (Фото)

Новости шоу бизнеса:В подписи Ким лаконично оставила "эмоджи" в виде морской волны.

В последний день лета, 31 августа, немало звезд поделились фото с роскошного отдыха. Светская львица Ким Кардашян также не упустила возможности похвастаться пышными формами в купальнике на новых снимках.

На фотографиях красавица жена рэпера Канье Уэста позирует в купальнике металлического оттенка, засветив загар, пышные грудь и ягодицы.

Снимки смогли прекрасно передать атмосферу последних жарких дней лета.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian) 30 Авг 2019 в 12:01 PDT

Серия фотографий быстро собрала 3,5 миллиона предпочтений от поклонников в социальных сетях и множество комментариев. С особым интересом подписчики обратили внимание на стройную талию светской львицы.

Как сообщалась ранее, бывшая солистка известной поп-группы "ВИА Гра" Санта Димопулос, которая очень скоро станет мамой во второй раз, поделилась с поклонниками пикантным снимком.