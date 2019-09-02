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Ким Кардашян показала роскошную фигуру на отдыхе (Фото)

Ким Кардашян показала роскошную фигуру на отдыхе (Фото)
08:49 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:В подписи Ким лаконично оставила "эмоджи" в виде морской волны.

В последний день лета, 31 августа, немало звезд поделились фото с роскошного отдыха. Светская львица Ким Кардашян также не упустила возможности похвастаться пышными формами в купальнике на новых снимках. 

На фотографиях красавица жена рэпера Канье Уэста позирует в купальнике металлического оттенка, засветив загар, пышные грудь и ягодицы.

Снимки смогли прекрасно передать атмосферу последних жарких дней лета.  

 
 
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Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian)

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Серия фотографий быстро собрала 3,5 миллиона предпочтений от поклонников в социальных сетях и множество комментариев. С особым интересом подписчики обратили внимание на стройную талию светской львицы.

Как сообщалась ранее, бывшая солистка известной поп-группы "ВИА Гра" Санта Димопулос, которая очень скоро станет мамой во второй раз, поделилась с поклонниками пикантным снимком.

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Все по теме:

Отдых, Ким Кардашьян, Знаменитость, Свецкая львица, Канье Уэста, Фото в купальнике, Фото на отдыхе.
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