Британский исполнитель решил покинуть сцену (Фото)

Британский исполнитель Эд Ширан, который вошел в пятерку самых богатых знаменитостей мира по версии Forbes, решил уйти со сцены на полтора года. Причиной этому стал гастрольный тур, который длился более двух лет по всему миру.
После двух изнурительных лет британец решил ненадолго остановиться и уделить время семье, в частности жене Черри Сиборн, сообщает The Independent.
"Как вы можете знать, а можете и не знать, я был в гастролях Divide уже больше двух лет, и это последний день", – отметил артист во время своего последнего выступления в Chantry Park в Великобритании.
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Take me back to London has officially gone #1. Thank you to @stormzy @sirspyro @jaykae10 and @officialaitch for making this happen, thanks also to @kc.locke for the amazing video and @fredagainagainagainagainagain for being the musical overlord. And thanks you guys for streaming and buying it. Right, back to hibernation, see ya x
Вместе с этим он добавил, что уходит со сцены на 18 месяцев, но обещает вернуться к фанатам.
Сегодня заканчивается мой тур. Это и горько, и радостно одновременно. Я вас очень люблю. Это мой последний концерт в ближайшие полтора года,– возвестил сторонникам Ширан, сравнив завершение тура с "расставанием с девушкой, с которой вы были вместе несколько лет".