"Попка на уровне неба": Шарлиз Терон весело подшутила во время отдыха в Хорватии (Фото)

Новости шоу бизнеса:Голливудская актриса опубликовала забавный снимок, на котором прыгает с яхты, и это далеко не съемки фильма.

Американская звезда Голливуда не забывает напоминать о себе поклонникам. Заметим, что делает она это очень редко, но если уж и развлекать своих фанатов, то здесь Шарлиз Терон себе не изменяет.

44-летняя актриса выложила у себя на официальной странице в Instagram фото, на котором выполняет экстремальный прыжок с арендованной Шарлиз яхты.

В белом бикини с завязками актриса смело погружается в воду. При этом, прокомментировала момент звезда "Безумного Макса" очень забавно: "Попка на уровне неба, и ей там комфортно".

View this post on Instagram Ass in the air, happy to be there A post shared by Charlize Theron (@charlizeafrica) on Aug 31, 2019 at 6:13am PDT

Напомним, что в данный момент 44-летняя актриса проводит активный отдых со своими друзьями в Хорватии. Уточним, что последние годы для Шарлиз Терон были очень продуктивными в плане участия в таких фильмах как "Опасный бизнес" (2018), "Талли" (2018), а также кинокомедия с Сетом Рогеном "Та еще парочка" (2019). В планах актрисы еще и съемка в предстоящем американском боевике "Форсаж 9" с Вином Дизелем в главной роли.