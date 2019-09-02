"Попка на уровне неба": Шарлиз Терон весело подшутила во время отдыха в Хорватии (Фото)

Американская звезда Голливуда не забывает напоминать о себе поклонникам. Заметим, что делает она это очень редко, но если уж и развлекать своих фанатов, то здесь Шарлиз Терон себе не изменяет.
44-летняя актриса выложила у себя на официальной странице в Instagram фото, на котором выполняет экстремальный прыжок с арендованной Шарлиз яхты.
В белом бикини с завязками актриса смело погружается в воду. При этом, прокомментировала момент звезда "Безумного Макса" очень забавно: "Попка на уровне неба, и ей там комфортно".
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Напомним, что в данный момент 44-летняя актриса проводит активный отдых со своими друзьями в Хорватии. Уточним, что последние годы для Шарлиз Терон были очень продуктивными в плане участия в таких фильмах как "Опасный бизнес" (2018), "Талли" (2018), а также кинокомедия с Сетом Рогеном "Та еще парочка" (2019). В планах актрисы еще и съемка в предстоящем американском боевике "Форсаж 9" с Вином Дизелем в главной роли.