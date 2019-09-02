Скачать
Понедельник, 02.09.2019
Зеленский поставил задачу принять новый Трудовой кодекс до 1 января
Зеленский поставил задачу принять новый Трудовой кодекс до 1 января
Новый посол Великобритании в Украине прибыла в Киев
Новый посол Великобритании в Украине прибыла в Киев
Официально: Коноплянка перешел из Шальке в Шахтер
Официально: Коноплянка перешел из Шальке в Шахтер
Samsung объявила дату анонса смартфона Galaxy M30s
Samsung объявила дату анонса смартфона Galaxy M30s

Герцоги Сассекские хотят купить дом в Малибу

Герцоги Сассекские хотят купить дом в Малибу
21:13 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:38-летняя Меган Маркл и 34-летний принц Гарри хотят купить новый дом.

Королевская чета собирается приобрести недвижимость в Америке.

Герцогиня Сассекская, которая до встречи с принцем Гарри жила в Америке, очень скучает по родной стране.

Поэтому они с мужем находятся в поиске особняка в Малибу. Пара подыскивает жилье в районе, где проживают многие знаменитости. Меган и Гарри могут стать соседями с Ким Кардашьян или Дженнифер Энистон.

Дом с тремя спальнями в этом районе в среднем стоит 7 миллионов долларов. Инсайдер поведал газете The Daily Мail: "Меган очень скучает по дому. Она девушка из Лос-Анджелеса, родилась и выросла здесь, у нее много друзей здесь".

Страсти не утихают: отец Меган Маркл жалуется на отсутствия общения с внуком
Страсти не утихают: отец Меган Маркл жалуется на отсутствия общения с внукомЧитать полностью

Источник также добавил, что жилье в Америке - как глоток свежего воздуха для бывшей актрисы. Здесь она может отдохнуть от королевского надзора.

31 августа исполнилось 22 года со дня смерти народной принцессы. В знак поддержки мужа Меган отобрала лучшие снимки принцессы Дианы и повесила их на видные места дома. Фотографии Леди Ди есть даже в детской комнате их с Гарри сына Арчи.

По случаю печальной семейной даты пара пропустила свадьбу Элли Голдинг, бывшей подруги принца.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Принц Гарри, Королевская семья, Малибу, Покупка дома, Меган Маркл, Герцоги Сассекские.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Windows 10 разрешили переустанавливать без диска и флешки
02 Украинцы в сентябре будут отдыхать девять дней
03 Ученые научились печатать человеческие органы за несколько секунд (Фото и видео)
04 Богуцкая принесла извинения семье Кивы за неправдивую публикацию
05 Маникюр 2019: чарующий бархатный маникюр
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Джонсон назвал попытки отсрочить Brexit &quot;бессмысленными&quot;
Джонсон назвал попытки отсрочить Brexit "бессмысленными"
Конкурс на главу &quot;Укроборонпрома&quot; состоится: детали
Конкурс на главу "Укроборонпрома" состоится
В зоне ООС погиб украинский военный
В зоне ООС погиб украинский военный
Тонкий английский юмор: Елизавета ІІ подшутила над туристами весьма необычным образом
Тонкий английский юмор: Елизавета ІІ подшутила над туристами весьма необычным образом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь