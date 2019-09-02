Герцоги Сассекские хотят купить дом в Малибу

Новости шоу бизнеса:38-летняя Меган Маркл и 34-летний принц Гарри хотят купить новый дом.

Королевская чета собирается приобрести недвижимость в Америке.

Герцогиня Сассекская, которая до встречи с принцем Гарри жила в Америке, очень скучает по родной стране.

Поэтому они с мужем находятся в поиске особняка в Малибу. Пара подыскивает жилье в районе, где проживают многие знаменитости. Меган и Гарри могут стать соседями с Ким Кардашьян или Дженнифер Энистон.

Дом с тремя спальнями в этом районе в среднем стоит 7 миллионов долларов. Инсайдер поведал газете The Daily Мail: "Меган очень скучает по дому. Она девушка из Лос-Анджелеса, родилась и выросла здесь, у нее много друзей здесь".

Источник также добавил, что жилье в Америке - как глоток свежего воздуха для бывшей актрисы. Здесь она может отдохнуть от королевского надзора.

31 августа исполнилось 22 года со дня смерти народной принцессы. В знак поддержки мужа Меган отобрала лучшие снимки принцессы Дианы и повесила их на видные места дома. Фотографии Леди Ди есть даже в детской комнате их с Гарри сына Арчи.

По случаю печальной семейной даты пара пропустила свадьбу Элли Голдинг, бывшей подруги принца.