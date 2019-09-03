Очаровательные знаменитости, проигравших конкурсы красоты (Фото)

Новости шоу бизнеса:Красивые звезды, которые когда-то проиграли в конкурсе красоты.

Одна неудача может сломить человека, что он бросит делать карьеру. Однако эти знаменитости не потеряли уверенность в себе после проигрыша в конкурсе красоты и успешно пошли по звездному пути.

Шэрон Стоун

Ослепительная кинокарьера и негласное звание самой роковой обольстительницы Голливуда после роли в «Основном инстинкте» — разве можно, обладая всем этим, расстраиваться из-за какого-то конкурса «Мисс Пенсильвания», в котором ты не завоевала первое место?

Холли Берри

Многие актрисы начинали путь с конкурсов красоты. Холли тоже: соревнования среди тинейджеров, конкурс красоты штата Огайо, но на «Мисс Мира» первое место заполучить не удалось.

Виктория Лопырёва

«Ростовской красавицей» девушке удалось стать лишь со второго раза.

Мишель Пфайфер

Шестое место на конкурсе красоты «Мисс Калифорния» демотивировало — больше участия в «бьюти-баттлах» девушка не принимала. Зато направила силы на освоение актерского мастерства.

Ким Бейсингер

До успеха в кинематографе Ким выиграла конкурс «Мисс Джорджия», но выйти за рамки штата и стать «Мисс Америкой» не смогла.

Джина Лоллобриджида

По совету подруги Джина решила принять участие в конкурсе «Мисс Италия». Но жюри присудили ей только третье место. Зато вскоре девушку ждала судьбоносная встреча с продюсерами.

Марлен Дитрих

Победить в конкурсе красоты Марлен помешали, по мнению жюри, широкие бёдра. Девушка извлекла урок и начала выбирать брюки прямого кроя, скрывающие «недостаток», — на которые потом и ввела повальную моду.

Кэти Перри

Опыт Кэти получила в детстве: два раза будущая певица занимала вторые места на конкурсах красоты.

Джулия Робертс

Она не получила ни одной победы в конкурсах красоты. Очень странно для великой актрисы фильма «Красотка». Впрочем, неудача означала только то, что девушка уделяла больше внимания занятиям в театральной студии.

Хиллари Дафф

Конкурс красоты не выиграла, зато прославилась как актриса, музыкант, бизнесвумен и благотворительница.