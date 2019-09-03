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"Четверо - это максимум": Ким Кардашьян призналась, что больше не хочет иметь детей

"Четверо - это максимум": Ким Кардашьян призналась, что больше не хочет иметь детей
12:25 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Звезда реалити-шоу повергла в шок своих фанатов откровенной новостью.

38-летняя Ким Кардашьян со своим мужем Каньем Уэстом воспитывает четверых малышей. Это маленькая шестилетняя Норт, трехлетний Сейнт, годовалая Чикаго и трехмесячный Псалм.

Несмотря на огромное состояние звездного семейства и возможность обеспечивать огромную идиллию, американская актриса реалити-шоу Ким Кардашьян ответила на вопрос своих подписчиков в Instagram насчет того, хочет ли она родить еще одного ребенка.

Как призналась сама Ким, это было бы очень сложно, так как все время популярной блогерши буквально расписано по минутам: "Я очень люблю всех своих детей. Но четверо – это максимум, с которым я могу справиться, учитывая мою занятость. А ведь каждому из них требуется очень много внимания".

 
 
 
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Me and my Chi Chi

Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian)

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Напомним, что недавно Ким Кардашян показала роскошную фигуру на отдыхе. В последний день лета, 31 августа, немало звезд поделились фото с роскошного отдыха. Светская львица Ким Кардашян также не упустила возможности похвастаться пышными формами в купальнике на новых снимках.

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Все по теме:

Дети, Канье Уэст, Ким Кардашьян, Звезда реалити-шоу.
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