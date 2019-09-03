"Четверо - это максимум": Ким Кардашьян призналась, что больше не хочет иметь детей

Новости шоу бизнеса:Звезда реалити-шоу повергла в шок своих фанатов откровенной новостью.

38-летняя Ким Кардашьян со своим мужем Каньем Уэстом воспитывает четверых малышей. Это маленькая шестилетняя Норт, трехлетний Сейнт, годовалая Чикаго и трехмесячный Псалм.

Несмотря на огромное состояние звездного семейства и возможность обеспечивать огромную идиллию, американская актриса реалити-шоу Ким Кардашьян ответила на вопрос своих подписчиков в Instagram насчет того, хочет ли она родить еще одного ребенка.

Как призналась сама Ким, это было бы очень сложно, так как все время популярной блогерши буквально расписано по минутам: "Я очень люблю всех своих детей. Но четверо – это максимум, с которым я могу справиться, учитывая мою занятость. А ведь каждому из них требуется очень много внимания".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Me and my Chi Chi Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian) 25 Авг 2019 в 9:49 PDT

Напомним, что недавно Ким Кардашян показала роскошную фигуру на отдыхе. В последний день лета, 31 августа, немало звезд поделились фото с роскошного отдыха. Светская львица Ким Кардашян также не упустила возможности похвастаться пышными формами в купальнике на новых снимках.