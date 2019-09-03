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Джастин Бибер рассказал о своей депрессии перед свадьбой с Хейли Болдуин (Фото)

Джастин Бибер рассказал о своей депрессии перед свадьбой с Хейли Болдуин (Фото)
13:24 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Перед церемонией американской певец решил объяснить сторонникам, что ему пришлось пережить.

Поп-певец Джастин Бибер наконец избавился от депрессивного состояния и активно готовится с Хейли Болдуин к свадьбе. 

На официальной Instagram-странице артист разместил соответствующее заявление, которое поразило откровенностью. 25-летний Джастин Бибер признался, что именно слава повлияла на его психологическое состояние.

"Я прошел путь от 13-летнего мальчика из маленького городка до всемирно известного артиста. В 18 лет я не имел никаких представлений о жизни в реальном мире, однако у меня были миллионы долларов и доступ ко всему, чего я хотел. Это не самые приятные обстоятельства для каждого. В 19 лет я начал употреблять тяжелые наркотики, стал злым, обиженным и неуважительно относился к женщинам. Я отдалился от всех, кто меня любил, и чувствовал, что никогда не смогу измениться", – рассказал Джастин Бибер. 

В один момент артист понял, что страдает от депрессии. Тогда уверенный в себе Джастин Бибер избегал публичных выходов и не покидал свое поместье. Мысли о суициде заставили его обратиться за помощью к медикам. Однако встреча с Хейли Болдуин кардинально изменили его жизнь. 

"До 20 лет я принимал самые плохие решения, о которых вы только могли подумать, и прошел путь от обожания к всеобщей ненависти и осуждению. Мне потребовались годы, чтобы наладить отношения с близкими и изменить свои привычки. К счастью, Бог благословил меня и наградил людьми, которые любят меня таким, какой я есть",– добавил Джастин Бибер. 

 
 
 
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Studio vibes.. with my studio chicka ..

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В завершение певец заверил, что сейчас переживает лучший период. Предстоящая свадьба с моделью Хейли Болдуин, которая состоится 30 сентября, добавила ему ответственности, терпения и доброты. В то же время Джастин Бибер обратился ко всем сторонникам, которые имеют такие же проблемы с депрессией, как и у него. Артист посоветовал не сдаваться и быть смелым в признании болезни.

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Депрессия, Джастин Бибер, Певец, Знаменитость, Хейли Болдуин.
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