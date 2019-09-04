Бывший муж Бритни Спирс получил полное право опеки над детьми (Фото)

Новости шоу бизнеса:Желание екс-мужа Бритни втрое увеличить алименты на детей, поскольку доходы артистки росли, а состояние Кевина существенно уменьшились.

Кевин Федерлин, который находился в браке с Бритни Спирс с 2004 по 2007 годы, длительное время боролся за приоритетную опеку над общими детьми – Шоном и Джейденом. Теперь он получил 70% опеки, поскольку появилась информация, что отец Бритни, дедушка сыновей Джейми, совершил надругательство над одним из внуков.

Источники TMZ сообщили, что бывший муж Бритни Спирс обратился в полицию по просьбе своего сына Шона. По его словам, 67-летний отец поп-звезды Джейми избил своего 13-летнего внука в день, когда он был у своей матери.

После ссоры мужчина сломал дверь спальни мальчика, ворвался в комнату и с силой тряс его. Произошло это на глазах второго сына пары – 12-летнего Джейдена 24 августа. Кевин Федерлин подал в суд Калифорнии на тестя, после чего получил приоритетную опеку над детьми, то есть 70%. Это решение обосновано тем, что сыновья пары таким образом будут в большей безопасности с отцом. Ранее Бритни и Кевин имели по 50% опеки над своими детьми.

Стоит добавить, что 67-летний отец Бритни Спирс уже не первый раз попадает в скандалы относительно своей дочери и ее семьи. В 2018 году отец певицы предложил Кевину Федерлину Отец Бритни Спирс предложил ее экс-супругу немалую сумму: известна причина немалую сумму (10 тысяч долларов) в обмен на прекращение судебного разбирательства.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Merry Christmas Публикация от Britney Spears (@britneyspears) 24 Дек 2018 в 2:02 PST

Также отец Бритни имел немалое влияние на психическое здоровье дочери в начале 2019 года. Тогда же артистка проходила курс лечения Бритни Спирс проявила желание пройти курс лечения в психиатрической больнице: детали в клинике, поскольку слишком сильно прониклась заболеванием своего отца, из-за чего сама нуждалась во врачебной помощи.

Но все зашло слишком далеко, ведь мама звезды заявляла, что ее дочь удерживали в клинике насильно и больше заплановоного времени. Также Линн Спирс обратилась в суд с просьбой пересмотреть опекунство над дочерью ее отца Джеймса.