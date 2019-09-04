Украинская телеведущая порадовала поклонников снимком своего отца (Фото)

Новости шоу бизнеса:Сегодня, 4 сентября, Леся Никитюк опубликовала в своем Instagram новый снимок.

Украинская телеведущая Леся Никитюк опубликовала в своем Instagram новый снимок.

Ведущая развлекательных программ на Новом канале Леся Никитюк, получившая известность во время съемок в тревел-шоу "Орел и Решка", является одной из самых обсуждаемых персон украинского шоу-бизнеса. В Instagram за ее жизнью следит 3,1 миллиона фолловеров.

Звезда недавно запустился новый проект "Le маршрутка", в котором Никитюк стала главной героиней. Вместе со съемочной командой телезвезда ездит по самым живописным местам Украины и рассказывает о них.

На снимке телезвезда запечатлена в купальнике изумрудного цвета, но примечательно на снимке не это. Также в кадр попал отец Леси Никитюк - Иван. Мужчина запечатлен в пляжных шортах и очках, стоящим в профиль.

Напомним, что новые пикантные снимки Леся, которую в сети часто внешне сравнивают с итальянской блогером Кьярой Ферраньи, разместила на своей странице в Instagram.