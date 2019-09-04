Скачать
Среда, 04.09.2019
"Не содержит рисков": комитет ВР одобрил права Зеленского по ГБР и НАБУ
"Не содержит рисков": комитет ВР одобрил права Зеленского по ГБР и НАБУ
Над чем будет работать Минздрав: комментарий главы Скалецкой
Над чем будет работать Минздрав: комментарий главы Скалецкой
Литва - Украина: названа бригада арбитров на матч отбора к Евро-2020
Литва - Украина: названа бригада арбитров на матч отбора к Евро-2020
Умер культовый фешн-фотограф Питер Линдберг (Фото)
Умер культовый фешн-фотограф Питер Линдберг (Фото)

Украинская телеведущая порадовала поклонников снимком своего отца (Фото)

Украинская телеведущая порадовала поклонников снимком своего отца (Фото)
13:37 Сегодня Телеграф Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Сегодня, 4 сентября, Леся Никитюк опубликовала в своем Instagram новый снимок.

Украинская телеведущая Леся Никитюк опубликовала в своем Instagram новый снимок.

Ведущая развлекательных программ на Новом канале Леся Никитюк, получившая известность во время съемок в тревел-шоу "Орел и Решка", является одной из самых обсуждаемых персон украинского шоу-бизнеса. В Instagram за ее жизнью следит 3,1 миллиона фолловеров. 

Звезда недавно запустился новый проект "Le маршрутка", в котором Никитюк стала главной героиней. Вместе со съемочной командой телезвезда ездит по самым живописным местам Украины и рассказывает о них.  

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Best father in the world Кращий тато в світі Купальник @secretshopua

Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

Американская певица призналась, что была жертвой сексуального насилия (Видео)

На снимке телезвезда запечатлена в купальнике изумрудного цвета, но примечательно на снимке не это. Также в кадр попал отец Леси Никитюк - Иван. Мужчина запечатлен в пляжных шортах и очках, стоящим в профиль.

Напомним, что новые пикантные снимки Леся, которую в сети часто внешне сравнивают с итальянской блогером Кьярой Ферраньи, разместила на своей странице в Instagram.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Отец, Фото, Знаменитость, Украинская телеведущая, Леся Никитюк.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Кара Делевинь снялась топлес для обложки глянца (Фото)
02 Переход Коноплянки из Шальке в Шахтер: названа сумма трансфера
03 Семь изменений в Конституции: какие важные законопроекты проголосованы в Раде
04 Бывшие российские полицейские, попросившие убежища в Украине, боятся возвращения в РФ
05 Гороскоп на завтра, 4 сентября 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Киев с 1 ноября отменяет все бумажные билеты в транспорте
Киев с 1 ноября отменяет все бумажные билеты в транспорте
Россия погасила долги перед Советом Европы
Россия погасила долги перед Советом Европы
&quot;Может быть конструктивный разговор&quot;: Скалецкая - о легализации медицинского каннабиса
Скалецкая - о легализации медицинского каннабиса
Появились первые кадры 4 сезона сериала &quot;Ривердейл&quot; (Фото)
Появились первые кадры 4 сезона сериала "Ривердейл" (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь