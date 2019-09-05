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Мэрайя Кэри показала шикарное фото в купальнике

Мэрайя Кэри показала шикарное фото в купальнике
08:12 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:После последнего похудения аж на 30 килограмм она показала фанатам результат работы над собой.

Американская поп-певица Мэрайя Кэри отмечается не только скандалами в личной жизни, но и резкими изменениями собственной фигуры. 

Новый снимок появился на инстаграм-странице артистки. На нем Мэрайя позирует в раздельном черном купальнике и халате с орнаментом, щеголяя стройной фигурой и идеальным прессом. Женщина уверенно шла на каблуках по территории дома и таким образом прощалась с летним сезоном.

"Мигрируем из лета в осень", – говорится в посте певицы. Фанаты Кэри оставили множество восторженных комментариев и отметили старания Мэрайи над собственной фигурой. 

 
 
 
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From the summer to the fall, we migrate #bye

Публикация от Mariah Carey (@mariahcarey)

 

Стоит добавить, что в прошлые годы Мэрайя часто подвергалась травли со стороны фанатов за пышные формы. Кэри то стремительно полнела Мэрайя Кэри поразила неудачным выступлением и располневшей фигурой (ее вес достигал более 100 килограммов), то снова теряла вес Певица Мэрайя Кэри заметно похудела: фотосравнение .

Дочь голливудской актрисы снялась в фотосессии и поразила сходством с мамой (Фото)

Однако в ноябре прошлого года артистка решилась на хирургическое вмешательство – ей вырезали часть желудка Мэрайя Кэри пережила сложную операцию по уменьшению желудка, – СМИ , после чего она заметно похудела и до сих пор поражает фанатов своими формами.

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Мэрайя Кэри, Знаменитость, Американская певица, Поп-певица.
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