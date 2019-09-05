Мэрайя Кэри показала шикарное фото в купальнике

Новости шоу бизнеса:После последнего похудения аж на 30 килограмм она показала фанатам результат работы над собой.

Американская поп-певица Мэрайя Кэри отмечается не только скандалами в личной жизни, но и резкими изменениями собственной фигуры.

Новый снимок появился на инстаграм-странице артистки. На нем Мэрайя позирует в раздельном черном купальнике и халате с орнаментом, щеголяя стройной фигурой и идеальным прессом. Женщина уверенно шла на каблуках по территории дома и таким образом прощалась с летним сезоном.

"Мигрируем из лета в осень", – говорится в посте певицы. Фанаты Кэри оставили множество восторженных комментариев и отметили старания Мэрайи над собственной фигурой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram From the summer to the fall, we migrate #bye Публикация от Mariah Carey (@mariahcarey) 3 Сен 2019 в 8:17 PDT

Стоит добавить, что в прошлые годы Мэрайя часто подвергалась травли со стороны фанатов за пышные формы. Кэри то стремительно полнела Мэрайя Кэри поразила неудачным выступлением и располневшей фигурой (ее вес достигал более 100 килограммов), то снова теряла вес Певица Мэрайя Кэри заметно похудела: фотосравнение .

Однако в ноябре прошлого года артистка решилась на хирургическое вмешательство – ей вырезали часть желудка Мэрайя Кэри пережила сложную операцию по уменьшению желудка, – СМИ , после чего она заметно похудела и до сих пор поражает фанатов своими формами.