Откровенное признание: Брэд Питт назвал причину развода с Анджелиной Джоли

Новости шоу бизнеса:Американский актер Брэд Питт через три года после роставання с Анджелиной Джоли нарушил молчание и признался, что стало причиной раскола одной из самых крепких пар Голливуда.

Сокровенным киноактер решил поделиться в интервью изданию The New York Times. Холостяк признался, что полтора года боролся с алкогольной зависимостью и посещал сборы анонимных алкоголиков. Именно увлечение рюмкой и стало причиной разрыва с женой.

Мы все несем в себе боль, горе и утрату. Мы проводим большую часть времени, скрывая это, но это все равно сидит внутри нас. Стоит открыть эти "коробки". Я взял ситуацию в свои руки настолько, насколько это было возможно, и, в конце концов, бросил пить, – заявил актер.

55-летний Питт добавил, что терапия в кругу таких же алкозависимых, как и он, помогла ему справиться с проблемами. Ему особенно приятно, что несмотря на его публичность никто из клуба алкоголиков не продал таблоидам его историю.

"Я добился максимально возможного для себя результата. Рядом со мной сидели другие люди. Они открыто и честно говорили то, что я никогда раньше не слышал. Мы все попали в безопасное место, в котором тебя не осуждают, и ты можешь быть самим собой. Для меня терапия стала настоящим освобождением и разоблачением своих плохих сторон. В этом заключается огромная ценность", – добавил Брэд Питт.