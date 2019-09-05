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Откровенное признание: Брэд Питт назвал причину развода с Анджелиной Джоли

Откровенное признание: Брэд Питт назвал причину развода с Анджелиной Джоли
21:12 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:Американский актер Брэд Питт через три года после роставання с Анджелиной Джоли нарушил молчание и признался, что стало причиной раскола одной из самых крепких пар Голливуда.

Сокровенным киноактер решил поделиться в интервью изданию The New York Times. Холостяк признался, что полтора года боролся с алкогольной зависимостью и посещал сборы анонимных алкоголиков. Именно увлечение рюмкой и стало причиной разрыва с женой.

Мы все несем в себе боль, горе и утрату. Мы проводим большую часть времени, скрывая это, но это все равно сидит внутри нас. Стоит открыть эти "коробки". Я взял ситуацию в свои руки настолько, насколько это было возможно, и, в конце концов, бросил пить, – заявил актер.

55-летний Питт добавил, что терапия в кругу таких же алкозависимых, как и он, помогла ему справиться с проблемами. Ему особенно приятно, что несмотря на его публичность никто из клуба алкоголиков не продал таблоидам его историю.

Брэд Питт провел полтора года в группе анонимных алкоголиков после развода с Анджелиной Джоли

"Я добился максимально возможного для себя результата. Рядом со мной сидели другие люди. Они открыто и честно говорили то, что я никогда раньше не слышал. Мы все попали в безопасное место, в котором тебя не осуждают, и ты можешь быть самим собой. Для меня терапия стала настоящим освобождением и разоблачением своих плохих сторон. В этом заключается огромная ценность", – добавил Брэд Питт.

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Анджелина Джоли, Брэд Питт, Развод, Актер, Голливудский актер.
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