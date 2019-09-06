Кьяра Ферраньи поразила своих поклонников роскошным нарядом от Dior (Фото)

Новости шоу бизнеса:Ферраньи, которая признана наиболее финансово успешной блогером-инфлюэнсером, вышла на публику в компании своего мужа, рэпера Fedez.

Популярная итальянская блогер Кьяра Ферраньи стала участницей Венецианского кинофестиваля, на котором был презентован первый документальный фильм о "закулисной" жизни Chiara Ferragni – Unposted. Для выхода на красную дорожку инфлюэнсер надела роскошное платье от Dior.

Режиссером Chiara Ferragni – Unposted стала Элиза Аморузо. Интересно, что в фильме также есть отрывки интервью с Донателлой Версаче, Дианой фон Фюрстенберг и Марией Грацией Кьюри, которая стала автором свадебного платья Ферраньи.

Для премьеры документальной ленты Кьяра подготовила роскошный образ. На красной дорожке звезда появилась в темно-синем вечернем платье от Dior с очень глубоким вырезом.

Из-за гото, что Ферраньи не надела нижнее белье под наряд, у блогера произошел неожиданный курьез: платье неполностью приоткрыло грудь знаменитости. Так, папарацци запечатлели Кьяру, которая осветила не только обнаженные соски, но и интимный пирсинг на них.