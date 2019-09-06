Вздохнули с облегчением: Дэвид и Виктория Бекхэм рады, что Бруклин бросил Хану Кросс (Фото)

Новости шоу бизнеса:Вероятно, теперь Дэвиду и Виктории не придется больше беспокоиться.

О том, что родители Бруклина Бекхэма не в восторге от его пассии, инсайдеры сообщали уже давно. Молодые влюбленные часто ссорились и устраивали скандалы в публичных местах, так что после новости об их расставании Дэвид и Виктория вздохнули с облегчением.

По сообщениям западных изданий, 20-летний Бруклин и 22-летняя Хана расстались спустя девять месяцев отношений. Кроме того, что папарацци не раз ловили пару во время ссор, они успели навести шуму даже на Каннском кинофестивале.

Они очень рады, что Бруклин разорвал эти отношения, и поддерживают его решение на все 100%. Теперь они наконец могут вздохнуть с облегчением, — сообщил источник из близкого окружения семьи.

Напомним, о семейных проблемах Бекхэмов стало известно еще в начале июня. Инсайдеры рассказали, что Дэвид попросил сына не приводить Кросс на важные для семьи праздники, а лучше положить этим отношениям конец. Спустя пару недель после этого Бруклин пропустил юбилей бабушки, чтобы провести время с моделью в Малибу.

Вместо того, чтобы посетить семейный праздник, он отправился в небольшой отпуск, который, откровенно говоря, мог бы взять в другой раз. Его отношения с Ханой становятся проблемой для Бекхэмов, — докладывали тогда источники.

Вероятно, теперь проблем нет, ведь на днях семья вместе вышла на красную дорожку премии GQ Men Of The Year Awards 2019 в Лондоне.