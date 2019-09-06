Иванка Трамп поразила своих поклонников шикарном наряде (Фото,Видео)

Новости шоу бизнеса:Сейчас знаменитая дочь Дональда Трампа отправилась в запланированное турне по Южной Америке, где поднимает вопрос права женщин и торговой войны.

Советник президента США и его дочь Иванка Трамп продолжает международное турне по странам Южной Америки. Политик уже посетила Колумбию, после чего прилетела в Аргентину.

Иванка Трамп не боится представлять Белый дом в других странах. Политик неоднократно осуществляла международные поездки сама, устраивая встречи с влиятельными коллегами и руководителями государств.

5 сентября Иванка Трамп приехала в город Пурмамарке, что в Аргентине. Там она встретилась с губернатором Жерардо Моралесом и беженцами из Венесуэлы. В лагере мигрантов политик вручила гуманитарную помощь и пообщалкась с ними. А вот среди чиновников Иванка Трамп представила проект, который поможет расширить права и возможности женщин. В завершение визита она отправилась по улицам города и посетила магазины, пекарни и производства по пошиву одежды, которые возглавляют аргентинки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Thank you Argentina! #WGDP Публикация от Ivanka Trump (@ivankatrump) 5 Сен 2019 в 5:07 PDT

На особую встречу политик пришла в голубом платье с ярким цветочным принтом. Наряд Иванка Трамп выбрала из коллекции Proenza Schouler, а его особенностью было большое декольте, деликатно прикрытое бантом. Замшевые туфли на каблуке завершили эффектный образ политика.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Bye Argentina Публикация от Ivanka Trump Updates (@ivankaupdates) 5 Сен 2019 в 6:02 PDT

На этот раз Иванка Трамп решила сделать макияж с акцентом на глаза. В то же время украшения из жемчужин добавили к ее виду нежности.