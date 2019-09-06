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Модель Эшли Грэм показала беременный животик (Фото)

Модель Эшли Грэм показала беременный животик (Фото)
15:55 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Беременная Эшли Грэм сумела затмить всех эффектным выходом.

Одна из самых популярных моделей plus-size Эшли Грэм, которая ожидает появление первенца, ошеломила публичным выходом. На днях она появилась перед камерами в латексном платье. 

В Нью-Йорке 5 сентября состоялось громкое светское событие – вручение наград Daily Media Fashion Awards. На красной дорожке засветилось немало звездных гостей, в частности, Кейт Мосс, Кэндис Свейнпол, Эмили Ратаковски, Зендея, Мэй Маск. Перед камерами пышнотелая модель предстала в бордовом латексной платье от бренда Vex Clothing. Приталенный наряд подчеркнул округлый живот беременной модели и привлек внимание всех участников мероприятия. Сама же Эшли Грэм не скрывала своего восторга от такой реакции коллег и фотографов, поэтому с удовольствием щеголяла своей фигурой.  

 
 
 
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Making an appearance with the bump in honor of my friend and Breakthrough Model of the Year @halima I was so honored to present you with this award tonight and am constantly inspired by the kind, fearless, force for change that you are

Публикация от A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham)

Известно, что 31-летняя Эшли Грэм не только красовалась на красной дорожке. Во время Daily Media Fashion Awards она объявляла победительницу в одной из номинаций. Престижную статуэтку пышнотелая модель вручила Галим Аден. 

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Съемка с животом в честь моей подруги и прорывной модели года – Галим. Мне выпала честь вручить ей эту награду. Меня постоянно вдохновляют хорошие, бесстрашные и полны силой для изменений женщины, которой она является,- поделилась Эшли Грэм.

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Беременность, Модель, Знаменитость, Эшли Грэм.
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