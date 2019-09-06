Модель Эшли Грэм показала беременный животик (Фото)

Новости шоу бизнеса:Беременная Эшли Грэм сумела затмить всех эффектным выходом.

Одна из самых популярных моделей plus-size Эшли Грэм, которая ожидает появление первенца, ошеломила публичным выходом. На днях она появилась перед камерами в латексном платье.

В Нью-Йорке 5 сентября состоялось громкое светское событие – вручение наград Daily Media Fashion Awards. На красной дорожке засветилось немало звездных гостей, в частности, Кейт Мосс, Кэндис Свейнпол, Эмили Ратаковски, Зендея, Мэй Маск. Перед камерами пышнотелая модель предстала в бордовом латексной платье от бренда Vex Clothing. Приталенный наряд подчеркнул округлый живот беременной модели и привлек внимание всех участников мероприятия. Сама же Эшли Грэм не скрывала своего восторга от такой реакции коллег и фотографов, поэтому с удовольствием щеголяла своей фигурой.

Известно, что 31-летняя Эшли Грэм не только красовалась на красной дорожке. Во время Daily Media Fashion Awards она объявляла победительницу в одной из номинаций. Престижную статуэтку пышнотелая модель вручила Галим Аден.

Съемка с животом в честь моей подруги и прорывной модели года – Галим. Мне выпала честь вручить ей эту награду. Меня постоянно вдохновляют хорошие, бесстрашные и полны силой для изменений женщины, которой она является,- поделилась Эшли Грэм.