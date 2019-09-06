Меган Маркл покинула Великобританию: причина

Новости шоу бизнеса:Пока все британские СМИ обсуждают отказ герцогов Сассекских от приглашения Елизаветы II, Меган Маркл внезапно покинула Великобританию.

Жена принца Гарри решила поддержать свою подругу во время важного для нее турнира и сама поехала в Нью-Йорк.

Как сообщают инсайдеры The Times, поездка герцогини Сассекской к США не была запланированной. В последние минуты перед отъездом она согласовала этот вопрос с принцем Гарри и оставила в Виндзоре его с 4-месячным сыном Арчи Харрисоном. Помогать мужу с ребенком будет няня, которую пара недавно наняла на работу.

Это путешествие она организовала в последнюю минуту. Меган была рада от того, что поддержит свою подругу, после чего вернется домой, – рассказал инсайдер.

По данным журналистов, Меган Маркл отправилась в Нью-Йорк утром 6 сентября. Герцогиня Сассекская приехала в аэропорт на автомобиле с охранниками. А вот воспользовалась ли она частным самолетом, пока неизвестно, ведь папарацци не смогли сделать ни одного фото с тайной поездки Меган Маркл.

В Нью-Йорке представительница королевской семьи пробудет в течение уикенда. Там она посетит окончательный поединок чемпионата US Open, в котором примет участие ее близкая подруга – теннисистка Серена Уильямс. Во время всей поездки Меган Маркл будут сопровождать телохранители.