Скачать
Пятница, 06.09.2019
Зеленский готовится к началу процедуры обмена заключенными
Зеленский готовится к началу процедуры обмена заключенными
В СИЗО "Лефортово" заблокировали доступ адвокатам 8 украинцев
В СИЗО "Лефортово" заблокировали доступ адвокатам 8 украинцев
Пятов оценил шансы сборной Украины выйти на Евро-2020
Пятов оценил шансы сборной Украины выйти на Евро-2020
Поттероманам на радость: Джоан Роулинг намекнула на продолжение "Гарри Поттера"
Джоан Роулинг намекнула на продолжение "Гарри Поттера"

Меган Маркл покинула Великобританию: причина

Меган Маркл покинула Великобританию: причина
20:54 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:Пока все британские СМИ обсуждают отказ герцогов Сассекских от приглашения Елизаветы II, Меган Маркл внезапно покинула Великобританию.

Жена принца Гарри решила поддержать свою подругу во время важного для нее турнира и сама поехала в Нью-Йорк.

Как сообщают инсайдеры The Times, поездка герцогини Сассекской к США не была запланированной. В последние минуты перед отъездом она согласовала этот вопрос с принцем Гарри и оставила в Виндзоре его с 4-месячным сыном Арчи Харрисоном. Помогать мужу с ребенком будет няня, которую пара недавно наняла на работу.

Это путешествие она организовала в последнюю минуту. Меган была рада от того, что поддержит свою подругу, после чего вернется домой, – рассказал инсайдер.

По данным журналистов, Меган Маркл отправилась в Нью-Йорк утром 6 сентября. Герцогиня Сассекская приехала в аэропорт на автомобиле с охранниками. А вот воспользовалась ли она частным самолетом, пока неизвестно, ведь папарацци не смогли сделать ни одного фото с тайной поездки Меган Маркл.

Герцогиня Сассекская уже готовит к выпуску свою дебютную коллекцию одежды (Видео)

В Нью-Йорке представительница королевской семьи пробудет в течение уикенда. Там она посетит окончательный поединок чемпионата US Open, в котором примет участие ее близкая подруга – теннисистка Серена Уильямс. Во время всей поездки Меган Маркл будут сопровождать телохранители.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Принц Гарри, Королевская семья, Меган Маркл, Жена принца Гарри, герцогиня Сассекская.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Маникюр 2019: свежие идеи нейл-арта на осень (Фото)
02 Зеленский обсудил с сенаторами США поддержку Украины
03 Виноград: чем полезна всеми любимая осенняя ягода
04 Стефанчук назвал главную ошибку новой Верховной Рады
05 Гороскоп на завтра, 6 сентября 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Кабмин внес правки в состав замминистров правительства
Кабмин внес правки в состав замминистров правительства
Бабье лето &quot;накроет&quot; Украину: прогноз погоды на завтра, 7 сентября
Прогноз погоды на завтра, 7 сентября
Члены ЦИК обсудили проблемные вопросы парламентских выборов
Члены ЦИК обсудили проблемные вопросы парламентских выборов
Меган Маркл покинула Великобританию: причина
Меган Маркл покинула Великобританию: причина
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь