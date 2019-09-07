Рене Зеллвегер представила фильм "Джуди": стильный наряд актрисы

Новости шоу бизнеса:В Нью-Йорке состоялась первая презентация фильма "Джуди" (Judy).

Голливудская актриса Рене Зеллвегер, которая исполнила главную роль в киноленте, не пропустила мероприятие и рассказала интересные детали о съемках. Мировая премьера киноленты "Джуди" запланирована на 28 ноября 2019 года.

Презентация фильма "Джуди" состоялась в офисе телерадиокомпании SiriusXM, что в Нью-Йорке. В рамках мероприятия 50-летняя Рене Зеллвегер дала откровенное интервью журналисту Джессу Кейгли.

В частности, актриса призналась, что перед стартом съемок очень хотела поговорить с детьми певицы Джуди Гарленд, жизнь которой была в центре сюжета. Однако Рене Зеллвегер все же не решилась их беспокоить и открывать их семейные воспоминания.

Я хотела поговорить с детьми Джуди. Мне хотелось узнать, что именно они надеются увидеть на экране. Однако мне и в голову не пришло позвонить и спросить: "Эй, а чем полезным вы еще можете поделиться? "Их семейные тайны, которые они оставили в секрете – это сокровище, принадлежащее только им, – рассказала Рене Зеллвегер.

Вместе с тем актриса не скрывала, что ей удалось пообщаться с дочерью Джуди Гарленд. Женщина рассказала ей, что сейчас вся семья переживает нелегкое время, потому что у младшего ребенка артистки – 66-летней Лорны – обнаружили опухоль головного мозга. Это также стало причиной, почему Рене больше не делала попыток связаться с родственниками кинодивы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Рене Зеллвегер посетила студию радио SiriusXM в Санта-Монике, 5 сентября #ReneeZellweger Публикация от (@celebs_in_touch) 5 Сен 2019 в 5:10 PDT

Привлек внимание образ Рене Зеллвегер для особого выхода. Перед камерами она появилась в стильном комбинезоне с поясом на талии. Наряд она стильно дополнила туфлями на каблуке. Вероятно, немало сторонников ожидали, что Рене Зеллвегер придет на презентацию фильма в образе Джуди Гарленд, однако актриса решила быть собой и красовалась с белокурыми волосами, сплетенными в хвост.