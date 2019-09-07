Скачать
Суббота, 07.09.2019
Состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и РФ: список
Состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и РФ: список
Данилюк: Рада имеет все возможности, чтобы легализовать игорный бизнес
Данилюк: Рада имеет все возможности, чтобы легализовать игорный бизнес
Харлан рассказала, как ей помог психолог Ломаченко
Харлан рассказала, как ей помог психолог Ломаченко
Лох-несское чудовище: самое правдоподобное объяснение феномена
Лох-несское чудовище: самое правдоподобное объяснение феномена

Рене Зеллвегер представила фильм "Джуди": стильный наряд актрисы

Рене Зеллвегер представила фильм "Джуди": стильный наряд актрисы
12:41 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:В Нью-Йорке состоялась первая презентация фильма "Джуди" (Judy).

Голливудская актриса Рене Зеллвегер, которая исполнила главную роль в киноленте, не пропустила мероприятие и рассказала интересные детали о съемках. Мировая премьера киноленты "Джуди" запланирована на 28 ноября 2019 года.

Презентация фильма "Джуди" состоялась в офисе телерадиокомпании SiriusXM, что в Нью-Йорке. В рамках мероприятия 50-летняя Рене Зеллвегер дала откровенное интервью журналисту Джессу Кейгли.

В частности, актриса призналась, что перед стартом съемок очень хотела поговорить с детьми певицы Джуди Гарленд, жизнь которой была в центре сюжета. Однако Рене Зеллвегер все же не решилась их беспокоить и открывать их семейные воспоминания.

Я хотела поговорить с детьми Джуди. Мне хотелось узнать, что именно они надеются увидеть на экране. Однако мне и в голову не пришло позвонить и спросить: "Эй, а чем полезным вы еще можете поделиться? "Их семейные тайны, которые они оставили в секрете – это сокровище, принадлежащее только им, – рассказала Рене Зеллвегер.

Вместе с тем актриса не скрывала, что ей удалось пообщаться с дочерью Джуди Гарленд. Женщина рассказала ей, что сейчас вся семья переживает нелегкое время, потому что у младшего ребенка артистки – 66-летней Лорны – обнаружили опухоль головного мозга. Это также стало причиной, почему Рене больше не делала попыток связаться с родственниками кинодивы.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Рене Зеллвегер посетила студию радио SiriusXM в Санта-Монике, 5 сентября #ReneeZellweger

Публикация от (@celebs_in_touch)

Поразительное сходство: Рене Зеллвегер изменилась до неузнаваемости для фильма

Привлек внимание образ Рене Зеллвегер для особого выхода. Перед камерами она появилась в стильном комбинезоне с поясом на талии. Наряд она стильно дополнила туфлями на каблуке. Вероятно, немало сторонников ожидали, что Рене Зеллвегер придет на презентацию фильма в образе Джуди Гарленд, однако актриса решила быть собой и красовалась с белокурыми волосами, сплетенными в хвост.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Стиль, Актриса, Образ, Наряд, Рене Зелльвегер, Judy, Джуди.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Вкусное молочко: 3 причины навсегда отказаться от этого продукта
02 Продукты, которые спасут от боли в суставах
03 В СИЗО "Лефортово" заблокировали доступ адвокатам 8 украинцев
04 Гороскоп на завтра, 7 сентября 2019: все знаки Зодиака
05 Недолго продержался: Зеленский повторно уволил главу РГА на Киевщине
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Изменения климата: на Кебнекайсе &quot;просел&quot; южный пик
Изменения климата: на Кебнекайсе "просел" южный пик
&quot;Процесс пошел&quot;: Полозов заявил о начале обмена пленными (Видео)
Полозов заявил о начале обмена пленными (Видео)
Осень продолжает радовать теплом: прогноз погоды на 7 сентября
Осень продолжает радовать теплом: прогноз погоды
Мэй Маск предпочитает одежду украинских дизайнеров: фото
Мэй Маск предпочитает одежду украинских дизайнеров: фото
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь