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"Она приносит несчастье": герцогине Сассекской дали обидное прозвище в США

"Она приносит несчастье": герцогине Сассекской дали обидное прозвище в США
13:21 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:Меган Маркл в США нарекли "талисманом неудачи".

Герцогиня Сассекская Меган Маркл, которая оставила своего мужа принца Гарри с ребенком Арчи в Великобритании, внезапно уехала в США, чтобы поддержать свою подругу, теннисистку Серену Уильямс на финале Открытого чемпионата США (US Open), заключительного в нынешнем сезоне турниров Большого шлема.

Меган Маркл появилась на звездной трибуне, где она сидела между сестрой Уильямс Ишей Прайс и ее тренером Патриком Муратолгу. Рядом с герцогиней также заняла место редактор Vogue Анна Винтур. Кроме того, женщина встретилась с мужем подруги Алексисом Оганяном, с которым тепло обнялась при встрече.

Жена принца Гарри была одета в платье из денима от J. Crew, стоимость которого 118 долларов. Дополнила свой образ экс-актриса серым кардиганом и солнцезащитными очками из коллекции дизайнера Виктории Бекхэм.

Однако Серене Уильямс не удалось победить: спортсменка проиграла 19-летней Бьянке Ванессе Андрееску, которая впервые приняла участие в этом турнире. Из-за этого, как пишет издание Daily Mail, поклонники теннисистки назвали Меган Маркл "талисманом неудачи". Пользователи в сети вспомнили, как Уильямс также дважды проигрывала на Уимблдоне, когда присутствовала герцогиня Сассекская.

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"У нее дурной глаз", "Серене нужно сказать Меган, чтобы в следующий раз она оставалась дома", "Она приносит несчастье", – пишут "хейтеры" в сети.

Интересно, что после перелета в Нью-Йорк Меган Маркл посетила йогу в экологической студии Modo. По ее словам, занятия помогают справиться с синдромом смены часовых поясов.

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Королевская семья, Прозвище, Меган Маркл, герцогиня Сассекская.
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