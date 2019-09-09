"Танцы со звездами 2019": кто покинул шоу после 3 эфира (Видео)

Новости шоу бизнеса:3 выпуск популярного шоу "Танцы со звездами 2019" привлек внимание всех украинцев.

8 сентября состоялся третий прямой эфир шоу "Танцы со звездами" на 1+1. После него из 14 пар бороться за звание лучших танцоров остались 12 пар.

Отметим, что все участники конкурса в третьем выпуске телешоу исполняли свои номера под музыку украинских исполнителей.

Такими были номера участников:

Алексей Яровенко и Алена Шоптенко

Открывать прямой эфир взялись Алексей Яровенко и Елена Шоптенко. Актер признался, что сначала со своей любимой он встречался на расстоянии, пока не решил переехать жить в Украину.

Михаил Кукуюк и Елизавета Дружинина

Актер Михаил Кукуюк и Елизавета Дружинина станцевали лирический хип-хоп под недавний хит "Охрана! Отмена!", воплотившись в охранника и кассира.

Даниэль Салем и Юлия Сахневич

Ресторатора Даниэля Салема уже успели назвать новым секс-символом шоу и заменой Иракли. В 3 выпуске он таки доказал это: во время постановки красавец обнажил свой торс, ошеломив всех женщин в зале.

С Юлией Сахневич зажигательный одессит станцевал фристайл. Даниэль Салем выполнил сложные поддержки и романтические ухаживания к девушке.

Надежда Матвеева и Валерий Шохин

Телеведущая Надежда Матвеева и танцор Валерий Шохин показали вальс под песню "Рідна мати моя".

К новому выступлению Надежда Матвеева готовилась вдвое усиленнее, ведь в прошлый раз она с Валерием Шохиным оказалась в зоне риска.

Людмила Барбир и Дмитрий Жук

Телеведущая Людмила Барбир и танцор Дмитрий Жук выбрали пасадобль, который превратили в номер о домашнем насилии. И все это под песню группы Kazka "Плакала".

Телеведущая Людмила Барбир, которая уже стала одной из фавориток шоу, решила поднять важную социальную тему – насилие в семье. Знаменитость сыграла на паркете жертву, которая терпит жестокость своего любимого.

Михаил Дзидзьо и Яна Цыбульская

Музыкант Михаил Дзидзьо и Яна Цыбульская в этот раз станцевали фолк-модерн.

В трогательном фольк-модерне пара затронула тему украинских традиций и культуры, без которой нация жить не может. Следовательно Дзидзьо призвал всех уважать фольклор и не чураться своей истории.

Ксения Мишина и Евгений Кот

Романтические постановки пары и незапланированный поцелуй в конце постановки уже спровоцировали слухи о романе Ксении Мишиной и женатого Евгения Кота.

Ксения и Евгений станцевали танго о настоящей женской драме, чем покорили судей и зрителей в зале.

Владимир Остапчук и Илона Гвоздева

Телеведущий Владимир Остапчук и победительница прошлого сезона "Танцев со звездами" Илона Гвоздева в этом эфире поставили фокстрот.

После критики Влада Ямы комедийных постановок Владимир Остапчук и Илона Гвоздева решили показать настоящую драму на паркете.

Елена Кравец и Максим Леонов

В третьем выпуске Елена и Максим выступили с самбой, показав влюбленную пару. Судьи отметили, что танец был неудачным, а движения звезд – неуклюжими.

Анна Ризатдинова и Александр Прохоров

Гимнастка Анна Ризатдинова и Александр Прохоров станцевали вальс, который высоко оценили судьи.

Серега и Аделина

Рэпер Серега и танцовщица Аделина выбрали пасадобль, в котором Серега перевоплотился в вурдалаку. Во время эфира музыкант с белорусскими корнями заявил, что собирается получить украинский паспорт.

В постановке он решил отойти от привычного образа рэпера, сыграв роль Григория из "Маруси Чурай".

Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар

Участница юмористического проекта "Дизель шоу" Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар на этой неделе успели слетать в Грузию и подготовить хип-хоп под песню Alyona Alyona.

MARUV и Джей

Закрывать третий прямой эфир поручили самой эпатажной паре проекта – MARUV и Джею. Артистка призналась, что к успеху ей пришлось пройти нелегкие испытания. Поэтому выступление пара посвятила всем людям, которые идут к своей мечте.

В эпатажном наряде певица выступила с нежным контемпорари. MARUV получила положительные отзывы и книгу от Екатерины Кухар – "Котик хочет играть".

По правилам, в зоне риска оказались те артисты, которые набрали наименьшие баллы от звездных судей и зрителей. На этот раз поволноваться пришлось певцу Дзидзьо и Яне Цибульской, и Сереге и Аделине Дели. Однако меньше голосов получила вторая пара, поэтому рэпер и его зажигательная партнерша распрощались с шоу.