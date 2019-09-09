Эмили Ратаковски посетила светскую вечеринку в платье от Zara (Фото)

Новости шоу бизнеса:Для выхода модель Эмили Ратаковски выбрала красное прилегающее миди-платье с открытым плечом.

Модель Эмили Ратаковски, которая стала популярной в социальных сетях благодаря соблазнительным формам, посетила традиционную вечеринку Harper's Bazaar Icons, которая проходила в рамках Недели моды в Нью-Йорке 6 сентября.

Интересно то, что девушка примерила платье от демократичного испанского бренда Zara. Об этом звезда сообщила поклонникам в социальных сетях.

Для эффектного образа стилисты модели сделали насыщенный макияж с акцентом на глазах и распустили девушке волосы. Завершили сексапильный "аутфит" Ратаковски черные босоножки на шпильках.

Посмотреть эту публикацию в Instagram btw this dress is Zara Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata) 7 Сен 2019 в 8:58 PDT

В комментариях поклонники обсудили выбор Эмили платья от демократичного бренда, также нашлись и те, которые добавили, что у них такое же платье в гардеробе.

К слову, на модном событии также засветилась популярная plus-size модель Эшли Грэм Откровенно: беременная Эшли Грэм в кружевном платье на вечеринке Harper's Bazaar Icons – фото , которая уже совсем скоро станет впервые мамой.