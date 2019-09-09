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Королева Великобритании на Играх горцев: яркий наряд Ее Величества

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Королева Великобритании на Играх горцев: яркий наряд Ее Величества
19:27 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса:Королева Елизавета II не спешит возвращаться в Букингемский дворец, поэтому наслаждается буднями в Шотландии.

Однако свои обязанности Ее Величество не забывает: на днях она побывала на одном из спортивных мероприятий, очаровав всех ярким видом.

В 93 года Елизавета II не спешит передавать трон ни одному из потомков и при возможности осуществляет публичные выходы. Даже ежегодный отпуск не заставил монарха оставаться в своем имении, поэтому все участники Игр горцев могли поздороваться с Ее Величеством.

Спортивное мероприятие прошло 8 сентября в городе Бремор, что в Шотландии. Британская королева пришла на соревнования в сопровождении своего старшего сына Чарльза и его жены Камиллы. Семейный выход очаровал британцев, а о ярком наряде монарха написало немало западных СМИ.

На этот раз Елизавета II выбрала пальто фиолетового цвета с черными вставками, из-под которого виднелось платье такой же ткани. К осенней одежде Ее Величество подобрала шляпку, украшенную цветами, и туфли на небольшом каблуке. Не обошла королева и традиционные аксессуары: перед камерами она появилась с маленькой черной сумочкой, в перчатках и броши в виде пера.

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Герцогиня Камилла тоже предпочла яркий образ. Она красовалась рядом с королевой в розовом пальто с клетчатым воротником и шляпке. А вот принц Чарльз пришел на событие в традиционном шотландском наряде: килте с пиджаком и рубашкой.

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Стиль, Образ, Королева, Королевская семья, Елизавета II, Королева Великобритании, Наряд.
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