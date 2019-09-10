Едва не упала с крыши: Оля Цибульская чуть не погибла во время фотосессии

Новости шоу бизнеса:Известная певица призналась, что чуть не погибла во время съемки для нового выпуска журнала "Натали".

Как известно, Оля Цибульская часто соглашается на стильные съемки, в которых не боится экспериментировать со своим образом и локациями. Однако на днях певица призналась, что чуть не погибла во время фотосессии.

По словам Оли Цибульской, случилось это во время съемки для нового выпуска журнала "Натали". Артистка стала главной звездой номера и украсила его обложку. Сами же съемки проходили на крыше столичного ЦУМа и отметились опасным инцидентом: Оля Цибульская едва не упала с крыши.

Артистка утверждает, что причиной этого стало резкое ухудшение самочувствия. Оля Цибульская, которая в течение трех часов работала с командой под палящим солнцем на крыше, едва не упала в обморок. Украинская певица соскользнула по подголовникам и остановилась в нескольких секундах от падения с высоты 7 этажа. Представители Оли Цибульской добавили, что ей удалось удержаться на ногах только благодаря тому, что она находилась в кадре и была максимально сфокусированной на съемке.

Опасный инцидент не остановил Олю Цибульскую, потому за считанные минуты певица продолжила работу. Сейчас в сети появились первые результаты съемки, которые поражают яркостью.

Интересно, что авторы журнала "Натали" выбрали для обложки снимок, который фотографам удалось сделать именно перед инцидентом. На нем Оля Цибульская позирует, опершись на перила крыши.