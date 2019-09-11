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Кайли Дженнер снялась обнаженной для журнала Playboy (Фото)

Кайли Дженнер снялась обнаженной для журнала Playboy (Фото)
12:15 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Снимок появился на ее странице в Instagram, где менее чем за сутки собрал больше 12 млн лайков.

Американская модель Кайли Дженнер, которую недавно назвали самой молодой миллиардершей в мире, снялась в пикантной фотосессии для мужского глянца Playboy. 

Примечательно, что на этот раз Дженнер позировала не одна. В кадре модель запечатлена со своим бойфрендом, трэп-звездой Трэвисом Скоттом. Автором фотосессии выступила украинский фотограф Саша Самсонова.

"Когда Хьюстон встречается с Лос-Анджелесом", - отметила под снимком модель. Судя по тому, что и Кайли Дженнер, и Саша Самсонова отметили снимки хештегом Playboy, вскоре кадр стоит ждать на страницах глянца. 

 
 
 
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When Houston meets LA .. @playboy #ComingSoon

Публикация от Kylie ✨ (@kyliejenner)

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Фото в профиле знаменитости стало сверх популярным. Если обычно снимки модели собирают в пределах суток 4-6 млн лайков, то новый может похвастаться цифрой, умноженной на два. Более того, под постом Дженнер не утихают дискуссии. Среди 130 тыс. комментариев встречаются как комплименты, так и осуждения.

Поздравили с очередным успехом пользователи соцсети и Сашу Самсонову. "Только выше, к новым успехам", - отметили в одном из комментариев под ее постом.

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Playboy, Знаменитости, Кайли Дженнер, Сексуальные снимки.
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