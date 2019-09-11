Кайли Дженнер снялась обнаженной для журнала Playboy (Фото)

Новости шоу бизнеса:Снимок появился на ее странице в Instagram, где менее чем за сутки собрал больше 12 млн лайков.

Американская модель Кайли Дженнер, которую недавно назвали самой молодой миллиардершей в мире, снялась в пикантной фотосессии для мужского глянца Playboy.

Примечательно, что на этот раз Дженнер позировала не одна. В кадре модель запечатлена со своим бойфрендом, трэп-звездой Трэвисом Скоттом. Автором фотосессии выступила украинский фотограф Саша Самсонова.

"Когда Хьюстон встречается с Лос-Анджелесом", - отметила под снимком модель. Судя по тому, что и Кайли Дженнер, и Саша Самсонова отметили снимки хештегом Playboy, вскоре кадр стоит ждать на страницах глянца.

Посмотреть эту публикацию в Instagram When Houston meets LA .. @playboy #ComingSoon Публикация от Kylie ✨ (@kyliejenner) 10 Сен 2019 в 7:00 PDT

Фото в профиле знаменитости стало сверх популярным. Если обычно снимки модели собирают в пределах суток 4-6 млн лайков, то новый может похвастаться цифрой, умноженной на два. Более того, под постом Дженнер не утихают дискуссии. Среди 130 тыс. комментариев встречаются как комплименты, так и осуждения.

Поздравили с очередным успехом пользователи соцсети и Сашу Самсонову. "Только выше, к новым успехам", - отметили в одном из комментариев под ее постом.